Davis Cup: Dominik Hrbatý je pred štvorhrou optimista

Na snímke nehrajúci kapitán Slovenska Dominik Hrbatý. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) - Sobotňajšia štvorhra by mala byť ozdobou zápasu o postup do svetovej skupiny Davisovho popára medzi tenistami Slovenska a Bieloruska. Hostia majú vo svojom strede bývalého najlepšieho deblistu sveta Maxa Mirného, no slovenský kapitán Dominik Hrbatý veril, že pár Filip Polášek, Martin Kližan získa na antuke bratislavského NTC dôležitý druhý bod.zdôraznil Hrbatý.Finalista Davisovho pohára z roku 2005 bol presvedčený o tom, že Kližan je schopný zvládnuť dva zápasy za sebou a podať kvalitný výkon aj v súboji proti bieloruskej jednotke Jegorovi Gerasimovovi.uviedol pre TASR šéf slovenskej lavičky