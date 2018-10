Davis Cup: Dominik Hrbatý sa spolieha na Kližana

Na archívnej snímke Dominik Hrbatý. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 23. októbra (TASR) - Kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý si pochvaľuje prípravu na duel o postup do svetovej skupiny proti tenistom Bieloruska (26.-27. októbra v bratislavskom NTC). Šéf slovenskej lavičky ocenil fakt, že antukový kurt je úplne rovný a loptičky majú vysoký odskok.uviedol na predzápasovej tlačovej konferencii.Hrbatý musí vyriešiť dilemu, koho nominuje ako tímovú dvojku a aký pár postaví do štvorhry.Hrbatý sa spolieha najmä na Kližana, ktorý sa na antuke cíti ako ryba vo vode.Podľa bieloruského kapitána Vladimíra Volčkova je Ivaškov štart v Bratislave otvorený.zdôraznil wimbledonský semifinalista z roku 1999.Víťaz bratislavského duelu sa prebojuje do svetovej skupiny a vo februári nastúpi v kvalifikácii o postup na finálový turnaj zreformovanej súťaže proti Kanade alebo Kazachstanu. V daviscupovej histórii pôjde o druhý vzájomný zápas oboch krajín. V septembri 2010 v dueli 2. kola play off o záchranu v druhej lige v Minsku zvíťazili Slováci pod vedením kapitána Miloslava Mečířa 4:1. O dva body sa v singloch postaral Lacko, ďalšie pridali deblisti Michal Mertiňák s Poláškom a Kližan.