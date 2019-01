DAVIS CUP: Duel Slovensko - Kanada otvoria Horanský so Shapovalovom

Na snímke nehrajúci kapitán slovenského Davis Cupového tímu Dominik Hrbatý. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára



SLOVENSKO - Kanada



piatok 15.00 Filip Horanský - Denis Shapovalov, Martin Kližan - Félix Auger-Aliassime,

sobota 11.00 Filip Polášek, Igor Zelenay - Auger-Aliassime, Shapovalovm Kližan - Shapovalov, Horanský - Auger-Aliassime

Bratislava 31. januára (TASR) - Slovenský daviscupový debutant Filip Horanský a kanadská jednotka Denis Shapovalov nastúpia v piatok o 15.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj prestížnej tímovej súťaže. V druhom singli si na antuke v AXA aréne NTC v Bratislave zmerajú sily slovenská tenisová jednotka Martin Kližan a kanadská dvojka Félix Auger-Aliassime. Rozhodol o tom štvrtkový žreb, na ktorom sa zúčastnil aj prezident Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) David Haggerty.Do sobotňajšej štvorhry so začiatkom o 11.00 h nahlásil slovenský kapitán Dominik Hrbatý tandem Filip Polášek. Igor Zelenay, V kanadskom drese by sa mali predstaviť obaja singlisti. Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Kližana a Shapovalova. Dvojdňový program uzavrie duel Horanského s Augerom-Aliassimeom. Na finálovom turnaji v Madride (18.-24. novembra) sa predstaví 18 tímov. Istú účasť má kvarteto vlaňajších semifinalistov Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, USA a dvaja držitelia voľných kariet Argentína s Veľkou Britániou. Doplní ich tucet úspešných tímov z kvalifikácie.S Kanaďanmi, ktorým bude v Bratislave chýbať ich líder Miloš Raonič, majú Slováci priaznivú bilanciu 1:0. V septembri 1997 zvíťazili v Montreale 4:1 a prvý raz v histórii postúpili do svetovej skupiny. Dva body vtedy získal Hrbatý, o ďalšie dva sa zaslúžil Karol Kučera. Slovensko si zahrá medzi daviscupovou elitou po 13-ročnej prestávke. Účasť v kvalifikácii si zabezpečilo vlani v októbri vďaka víťazstvu 3:1 nad Bieloruskom v NTC. Hlavným strojcom triumfu bol Kližan, ktorý na antuke vyhral obe dvojhry a po boku Poláška uspel aj vo štvorhre.