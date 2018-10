DAVIS CUP: Hrbatý i Kližan si želajú domáci zápas s Kanadou a plný dom

Na archívnej snímke Dominik Hrbatý. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. októbra (TASR) - Kapitánovi slovenského daviscupového tímu sa po návrate do svetovej skupiny splnil sen. Dominik Hrbatý však už myslí na kvalifikáciu o postup na finálový turnaj zreformovanej tenisovej súťaže. Šéf slovenskej lavičky verí, že jeho zverenci majú na to, aby sa prebojovali do Madridu, kde bude 18 tímov v novembri 2019 bojovať o "šalátovú misu".Slováci 1.-2. februára privítajú Kanadu alebo pocestujú do Kazachstanu. O ich súperovi rozhodne v utorok žreb v londýnskej centrále ITF.uviedol pre TASR Hrbatý.Slovenský mužský tenis zaznamenal v tomto roku progres, čo sa odzrkadlilo aj v Davisovom pohári.Kližana, ktorý bol hlavným strojcom triumfu nad Bieloruskom, nadchla divácka kulisa v NTC. Najlepší slovenský singlista je presvedčený o tom, že na Kanadu by prišlo ešte viac fanúšikov.