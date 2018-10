DAVIS CUP: Proti Bielorusku je nominovaná táto pätica tenistov SR

Na archívnej snímke Norbert Gombos. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Pätica slovenských tenistov Martin Kližan, Lukáš Lacko, Norbert Gombos, Igor Zelenay, Filip Polášek figuruje v predbežnej nominácii daviscupového kapitána Dominika Hrbatého na zápas s Bieloruskom. Duel 2. kola play off 1. skupiny euro-africkej zóny sa uskutoční 26.-27. októbra na antuke pod zatiahnutou strechou v bratislavskom NTC. Jeho víťaz sa prebojuje do svetovej skupiny a vo februári nastúpi v kvalifikácii o postup na finálový turnaj zreformovanej súťaže proti Kanade alebo Kazachstanu.Bielorusi by mali pricestovať do Bratislavy s kvartetom Iľja Ivaška, Jegor Gerasimov, Max Mirnyj, Andrej Vasilevskij. Úvodné piatkové dvojhry odštartujú o 16.00 h. V sobotu od 13.00 h je na programe štvorhra a záverečné single. Hrá sa na dva víťazné sety. Hlavným rozhodcom bude Izraelčan Dimitri Leifman, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Chorvátka Tamara Vrhovecová-Sekáčová a Talian Alessandro Germani. V daviscupovej histórii pôjde o druhý vzájomný zápas oboch krajín. V septembri 2010 v dueli 2. kola play off o záchranu v druhej lige v Minsku zvíťazili Slováci pod vedením kapitána Miloslava Mečířa 4:1. O dva body sa v singloch postaral Lacko, ďalšie pridali deblisti Michal Mertiňák s Poláškom a Kližan.