DAVIS CUP: SLOVÁCI NEPOSTÚPILI NA FINÁLOVÝ TURNAJ V MADRIDE

Bratislava 2. februára - Slovenskí tenisti nepostúpili na novembrový finálový turnaj Davisovho pohára do Madridu. V kvalifikačnom dueli prehrali na antuke v Bratislave s kanadou 2:3. O všetkom rozhodla až záverečná dvojhra, v ktorej Norbert Gombos podľahol Felixovi Augerovi-Aliassimeovi 3:6, 4:6. Gombos nastúpil namiesto pôvodne nominovaného Filipa Horanského. Slováci budú v septembri bojovať o udržanie sa vo svetovej skupine.





Gombos v úvode súboja s Augerom-Aliassimeom kvalitne returnoval a za stavu 1:1 mal k dispozícii brejkbal. Kanaďan ho však odvrátil a v koncovke setu slávil úspech. Za stavu 3:4 Gombosovi odišlo prvé podanie, spravil niekoľko nevynútených chýb a prišiel o servis. V ďalšom geme síce viedol 30:0, no Auger-Aliassime potom získal štyri fiftíny za sebou a prvý set sa stal jeho korisťou.V druhom sete za stavu 3:3 čelil Gombos dvom brejkbalom. Vďaka kvalitnému podaniu a výbornej obrane ich odvrátil, čo ho povzbudilo a v ďalšom geme mal možnosť na zisk súperovho servisu. Nevyužil ju však, za stavu 4:4 prišiel o podanie a Auger-Alliasime už dotiahol zápas do víťazného konca.Kapitána slovenského tímu Dominika Hrbatého mrzela nevyužitá šanca na postup do Madridu. "Vyhrali sme dôležitú štvorhru, Martin Kližan však potom prehral so Shapovalovom. Svetový tenis je o jednej-dvoch loptičkách. škoda, že hneď v úvodnom geme nevyužil brejkbal, v tajbrejku za stavu 1:0 súperovi neodskočil. Shapovalov hral výborne, rýchlo a agresívne, tlačil Martina dozadu. V poslednej dvojhre som sa rozhodol dať šancu Norovi Gombosovi. Škoda nevyužitých brejkbalov v úvode prvého a v závere druhého setu," uviedol Hrbatý v prvej reakcii pre RTVS.Na finálovom turnaji (18.-24. novembra) sa predstaví 18 tímov. Istú účasť má kvarteto vlaňajších semifinalistov Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, USA a dvaja držitelia voľných kariet Argentína s Veľkou Britániou. Doplní ich tucet úspešných tímov z kvalifikácie. Miestenku do Madridu majú po sobote vo vrecku aj Austrália, Japonsko, Taliansko, Kazachstan, Nemecko a Srbsko

kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára

SLOVENSKO - Kanada 2:3



Filip Horanský - Denis Shapovalov 4:6, 5:7



Martin Kližan - Félix Auger-Aliassime 7:5, 6:3



Martin Kližan, Filip Polášek - Shapovalov, Auger-Aliassime 3:6, 7:5, 6:3



Kližan - Shapovalov 6:7 (4), 4:6



Norbert Gombos - Auger-Aliassime 3:6, 3:6















