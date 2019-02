DAVIS CUP: Slovensko prehráva s Kanadou 0:1

Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Filip Horanský počas dvojhry proti Denisovi Shapovalovi z Kanady v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára v tenise Slovensko - Kanada v Bratislave 1. februára 2019. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára

SLOVENSKO - Kanada 0:1 po úvodnej dvojhre



Filip Horanský - Denis Shapovalov 4:6, 5:7



nasleduje Martin Kližan - Félix Auger-Aliassime,



sobota 11.00 Filip Polášek, Igor Zelenay - Auger-Aliassime, Shapovalov, Kližan - Shapovalov, Horanský - Auger-Aliassime

Bratislava 1. februára (TASR) - Slovenský daviscupový debutant Filip Horanský prehral v úvodnej dvojhre kvalifikácie o finálový turnaj Davisovho pohára s kanadskou jednotkou Denisom Shapovalovom 4:6, 5:7. Slovenskí tenisti tak v piatok v Bratislave prehrávali s Kanadou 0:1.Horanský sa nezľakol súpera zvučného mena a držal s 25. hráčom svetového rebríčka ATP krok. Za stavu 3:2 to pri podaní Shapovalova dotiahol na zhodu. Kanaďan si však podržal servis, v ďalšom geme vďaka trom winnerom prelomil podanie súpera a ujal sa vedenia 4:3. Horanský mohol hneď vzápätí kontrovať rebrejkom, no nevyužil ani jednu z troch šancí. Shapovalov potvrdil brejk a prvý set získal vo svoj prospech.Horanskému pri dlhších výmenách často zahral kratšie údery, čo Kanaďan dokázal potrestať. V druhom sete sa slovenský reprezentant zlepšil na returne a za stavu 2:1 viedol pri podaní Shapovalova 30:0. Kanaďan však následne získal štyri fiftíny za sebou a v piatom geme sa dostal k brejkbalu. Nepremenil ho, no v koncovke setu vďaka agresívnej hre slávil úspech. Za stavu 5:5 zobral Horanskému servis a pri vlastnom podaní premenil hneď prvý mečbal.