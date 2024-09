DAVIS CUP: SR prehráva s Nemeckom 0:2, Kovalík podľahol Hanfmanovi

Slovenskí tenisti prehrávajú v dueli C-skupiny finálového turnaja Davisovho pohára s Nemeckom 0:2. O rozhodujúci druhý bod pre výber kapitána Michaela Kohlmanna sa na harde v čínskom Ču-chaji zaslúžil Yannick Hanfmann. V druhej dvojhre v súboji tímových jednotiek zdolal Jozefa Kovalíka 3:6, 6:3, 7:6 (3). V druhom sete za stavu 4:5 odvrátil mečbal. Program uzavrela záverečná štvorhra, v piatok o 8.00 SELČ nastúpia Slováci proti USA.





Kovalík vstúpil do zápasu s Hanfmannom ako z partesu, keď v druhom geme prelomil podanie Nemca a po potvrdení brejku si vybudoval náskok 3:0. Slovenský reprezentant z forhendu dokázal zatlačiť Hanfmanna do defenzívy a pripraviť si dobré pozície na zakončenie výmeny. V piatom geme prehrával 0:40, no odvrátil všetky tri brejkbaly, zvýšil na 4:1 a prvý set už dotiahol do úspešného konca.V druhom dejstve za stavu 3:3 viedol Kovalík pri podaní Hanfmanna 30:0. Nemec však potom získal štyri fiftíny za sebou, čo ho výrazne povzbudilo. V ôsmom geme zobral Kovalíkovi podanie a išiel podávať na víťazstvo v sete. Kovalík mal tri možnosti na rebrejk, no ani jednu nevyužil a Hanfmann si aj vďaka dvom esám vynútil rozhodujúce dejstvo. V ňom sa rýchlo ujal vedenia 2:0, no Kovalík otočil na 3:2 a za stavu 5:4 mal pri podaní súpera k dispozícii mečbal. Hanfmann ho odvrátil víťazným forhendom, vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk, v ktorom dominoval. Vďaka nevynúteným chybám Kovalíka odskočil súperovi na 6:2 a využil v poradí druhý mečbal.

C-skupina finálového turnaja Davisovho pohára (Čuchaj):



SLOVENSKO - Nemecko 0:2 po dvojhrách



Lukáš Klein - Maximilian Marterer 4:6, 5:7



Jozef Kovalík - Yannick Hanfmann 6:3, 3:6, 6:7 (3)