DAVIS CUP: Tento súboj otvorí zápas Slovensko - Švajčiarsko

Na archívnej snímke Martin Kližan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. skupina euro-africkej zóny Davisovho pohára

SLOVENSKO - Švajčiarsko



piatok



17.00 Martin Kližan - Sandro Ehrat, Andrej Martin - Henri Laaksonen



sobota



16.00 Filip Polášek, Igor Zelenay - Marc-Andrea Hüsler, Laaksonen



Kližan - Laaksonen, Martin - Ehrat

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovenská jednotka Martin Kližan a švajčiarska dvojka Sandro Ehrat nastúpia v piatok o 17.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre zápasu 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára tenisových družstiev. V druhom singli sa na antuke pod zatiahnutou strechou AXA arény bratislavského NTC predstavia Andrej Martin a Henri Laaksonen. Rozhodol o tom piatkový žreb.Do sobotňajšej štvorhry so začiatkom o 16.00 nominoval slovenský kapitán Dominik Hrbatý pár Filip Polášek, Igor Zelenay, vo švajčiarskom drese by sa mali objaviť Marc-Andrea Hüsler a Laaksonen. Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Kližana a Laaksonena. Program uzavrie duel tímových dvojok Martina s Ehratom. Víťaz bratislavského stretnutia postúpi do marcovej kvalifikácie o postup na budúcoročný finálový turnaj Davisovho pohára v Madride. Švajčiari pricestovali do Bratislavy bez dvoch najväčších hviezd Rogera Federera a Stana Wawrinku.