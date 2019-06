Dávka nemocenské sa vypláca najviac 52 týždňov

Sociálna poisťovňa Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. júna (TASR) - Poistenci Sociálnej poisťovne môžu dávku nemocenské poberať najviac 52 týždňov. Toto tzv. podporné obdobie sa začína dňom vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.Menej ako 52 týždňov trvá podporné obdobie vtedy, ak od predchádzajúcej práceneschopnosti ešte neuplynulo 26 týždňov. V takomto prípade sa do podporného obdobia započítajú všetky potvrdenia o práceneschopnosti za posledný rok pred vznikom poslednej práceneschopnosti. Obdobie nariadeného karanténneho opatrenia sa do podporného obdobia nezapočítava.informuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.Poisťovňa od začiatku tohto roka do konca apríla zo základného fondu nemocenského poistenia vynaložila na dávku nemocenské 153,6 milióna eur. V tomto období vyplatila spolu 564.738 dávok nemocenské v priemernej mesačnej výške 272,97 eura.