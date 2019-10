Dávku v nezamestnanosti žiadajte v krajine posledného zamestnania

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. októbra (TASR) - Čoraz viac občanov sa aj podľa údajov Štatistického úradu SR vracia zo zahraničia, kde pracovali, späť na Slovensko. Len v prvom polroku tohto roka ich bolo 128.000 a časť z nich, ktorá nemá vo výhľade ďalšie zamestnanie, zvažuje možnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o dávku v nezamestnanosti.upozorňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.Inak sa vypočíta dávka v nezamestnanosti po návrate zo zahraničia a inak, ak človek pracoval doma pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Pri výpočte dávky v nezamestnanosti, na ktorú vznikol na Slovensku nárok bezprostredne po ukončení zárobkovej činnosti v štáte Európskej únie, sa do úvahy berie len príjem z posledného zamestnania v zahraničí.Ak človek pracoval na Slovensku, dávka sa vypočíta z hrubých príjmov dosiahnutých u všetkých zamestnávateľov v posledných dvoch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.Podľa slovenskej legislatívy by v prípade splnenia všetkých zákonných podmienok, vrátane zachovania väzieb na Slovensko počas práce v zahraničí, mohol takýto občan na Slovensku dostávať dávku v maximálnej sume 999,20 eura v mesiaci, ktorý má 30 dní a 1032,50 eura pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci. Aj vzhľadom na to býva pre poistenca výhodnejšie žiadať o dávku už v krajine EÚ podľa tamojšej legislatívy, pretože zvyčajne tam dosahoval lepšie zárobky, z ktorých sa dávka počíta. Závisí to od zákonných podmienok danej krajiny EÚ, s ktorými sa tam treba oboznámiť v príslušnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia.