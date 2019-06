Dax, hlavný index nemeckej burzy, v prvom polroku stúpol o vyše 17 %

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 29. júna (TASR) – Prvá výmena konfrontačných vyjadrení v piatok (28. 6.) na stretnutí G20 v japonskej Ósake nemeckých akcionárov na burze vo Frankfurte nad Mohanom neovplyvnila. Dax, jej hlavný index, vzrástol v posledný pracovný deň 26. týždňa o 1,04 % na 12.398,80 bodu. Za celý týždeň stúpol o 0,48 %. Dax dosiahol prírastok štvrtý týždeň po sebe. V porovnaní so začiatkom tohto roka stúpol o viac ako 17 %.Index MDax, na ktorom sú kótované akcie stredne veľkých nemeckých firiem, dosiahol v piatok plus 1,0 % a týždeň skončil na hodnote 25.619,57 bodu.V prvý deň stretnutia G20 neboli rozhovory jeho hlavných predstaviteľov hladké. Predstavitelia krajín z Európskej únie naznačili, že celkové stretnutie v dôsledku rozdielnych názorov v otázke ochrany klímy by sa mohlo skončiť neúspechom.Pre finančné trhy bude najdôležitejšie sobotňajšie rokovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym kolegom Si Ťin-pchingom. Až na ňom sa ukáže, či sa v spore medzi dvoma hlavnými ekonomikami, ktorý trvá niekoľko mesiacov, obe krajiny dostanú dopredu.