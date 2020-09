Dážď, chlad a umelá tráva. Na Slovan Bratislava čaká vo Fínsku druhý pokus o vstup do pohárovej Európy

"Belasí" sú zvyknutí na všetko

Hrá sa iba na jeden zápas

15.9.2020 (Webnoviny.sk) - V utorok ešte mali futbalisti Slovana Bratislava tréning v domácich podmienkach a v stredu ráno už majú naplánovaný odlet do Fínska. Vo štvrtok od 17.30 h sa v 2. kvalifikačnom kole Európskej ligy 2020/2021 predstavia na trávniku tímu KuPS Kuopio.Na slovenského majstra čaká na druhý pokus o vstup do pohárovej Európy v novom ročníku, keďže koncom augusta nemohli z dôvodu dvoch pozitívnych členov výpravy na koronavírus odohrať kvalifikačný súboj Ligy majstrov na Faerských ostrovoch a pomocnú ruku im nepodal ani Športový arbitrážny súd (CAS) V Kuopiu by malo byť v stredu a vo štvrtok maximálne do desať stupňov a predpoveď počasia avizuje dážď. Hrať sa bude na štadióne s umelou trávou."Nemyslím si, že by mala zmena počasia či umelá tráva hrať významnú úlohu. Sme zvyknutí na všetko. Na umelej tráve sme odohrali už veľa zápasov, pričom zatiaľ naposledy sme na nej v súboji s Trenčínom boli úspešní. Nemôžeme riešiť okolnosti, musíme sa koncentrovať len na náš výkon a postup,“ vyhlásil slovinský útočník Alen Ožbolt na oficiálnom webe skslovan.com. "A recept na nižšie teploty? Kľúčová je dobrá rozcvička," dodal Ožbolt.V júni 2017 nastúpil ako hráč slovinskej reprezentácie do 21 rokov v prípravnom zápase s fínskymi rovesníkmi. Ešte ako člen tímu NK Domžale zase hral v kvalifikácii Európskej ligy proti estónskej Flore Tallinn. Fínsko a Estónsko sú si veľmi blízke krajiny a podobnosti sa dajú nájsť aj v štýle futbalu, ktorý prezentujú."Zo skúseností s fínskym a estónskym futbalom som získal poznatky o tom, že hráči z týchto krajín sú fyzicky veľmi silní, veľa behajú a snažia sa využívať štandardné situácie. Prezentujú sa agresívnym poňatím. My musíme hrať svoj futbal, čiže kombinačne a s loptou na zemi. Ak tieto tímy čelia súperom, ktorí kombinujú po zemi a hrajú rýchly futbal, tak im to môže spôsobiť ťažkosti. Presne takýmto spôsobom sme uspeli s bývalým klubom proti Tallinnu,“ skonštatoval Ožbolt, strelec troch gólov v novej sezóneV špecifickom "koronavírusovom" období sa hrá v predkolách európskych súťaží iba na jeden víťazný zápas, čiže bez možnosti na opravu. "Všetko alebo nič, o tom je systém na jeden zápas. Chyby sa v takomto prípade neodpúšťajú. Avšak všetci vieme, že ľudia robia chyby a futbal je aj o chybách. Preto bude kľúčové urobiť menej chýb než súper, čo môžeme docieliť len maximálnou koncentráciou na každý detail,“ dodal Ožbolt.