DÁŽĎ NÁS SCHLADÍ: Po horúčavách prídu búrky s krúpami

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) – Po vysokých teplotách bude v pondelok na strednom, západnom a severnom Slovensku pršať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami.Výstraha pred búrkami platí od pondelka od 21.00 h do utorka (13. 8.) do 6.00 h. Búrky sa predpokladajú v niektorých okresoch Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského, Prešovského a Žilinského kraja.V týchto okresoch je zvýšená pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré podľa meteorológov predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.uviedol SHMÚ.Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami platí pre okresy Komárno, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Trebišov, Michalovce a Sobrance, kde môže teplota dosiahnuť 35 až 36 stupňov Celzia. Výstraha platí do 19.00 h.