Daždivé počasie komplikuje kosenie v Rožňave

Rožňava 30. mája (TASR) – Daždivé počasie v posledných týždňoch spôsobilo problémy pri kosení verejných priestranstiev v Rožňave. Uviedol to primátor Michal Domik na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v reakcii na slová občana mesta, ktorý sa sťažoval na vysokú trávu na Budovateľskej ulici.uviedol primátor s tým, že za situáciu sa občanom ospravedlňuje.Podľa slov poslanca Dionýza Keményho by mestu v takýchto situáciách mohli pomôcť dobrovoľníci s vlastnou technikou, ktorí by niektoré verejné priestranstvá kosili svojpomocne.podotkol Kemény.Dodal, že podobnú prax aplikujú viaceré iné mestá a on sám má v Rožňave dlhodobo adoptovanú časť Vajanského ulice.zakončil Kemény.