Daždivé počasie spomalilo postup jesenných prác na celom Slovensku

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 17. novembra (TASR) - Daždivé počasie v uplynulých dňoch spomalilo postup jesenných prác prakticky na celom Slovensku. K záveru 45. týždňa bola kukurica na zrno pozberaná na 76 % výmery, cukrová repa na 53 % výmery. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).priblížila.V okrese Komárno bolo podľa Holéciovej množstvo zrážok rôzne, od 40 mm do 60 mm. Z celkovej výmery kukurice pozbierali tamojší poľnohospodári 78 % s priemernou úrodou 7,39 tony (t)/ hektára (ha), cukrovej repy 88 % s priemernou úrodou 50,00 t/ha. Pšenica ozimná je osiata na 95 % z plánovanej výmery.Spresnila, že v regióne Bánovce nad Bebravou bolo daždivé počasie, ktoré bránilo v zbere kukurice, ale aj napriek tomu poľnohospodári využívali čas, ako sa len dá. Kukurica je pozberaná na 66 % výmery s priemernou úrodou 8,90 t/ha, cukrová repa na 49 % výmery s priemernou úrodou 47,42 t/ha. Poľnohospodári pokračujú v orbách, aplikácii maštaľného hnoja, likvidujú hraboše. Robia aj servis a údržbu strojov.poznamenala.Holéciová dodala, že Spoločné výskumné centrum Európskej komisie vyhodnotilo monitoring poľnohospodárskych plodín za obdobie od 1. septembra do 20. októbra. Podľa tohto monitoringu mali poľnohospodári v mnohých častiach Európy problémy so zberom letných plodín a sejbou ozimných plodín pre budú sezónu buď preto, že bolo príliš sucho alebo príliš vlhko. Zároveň, rovnako ako na Slovensku, bude potrebné väčšie množstvo zrážok, aby sa udržal primeraný vývoj porastov.