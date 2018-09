DC: Američania úspešní v dramatickej štvorhre, s Chorvátmi prehrávajú

Americkí tenisti Mike Bryan (vľavo) a Ryan Harrison počas štvorhry proti chorvátskemu páru Ivan Dodig, Mate Pavič v semifinále svetovej skupiny Davisovho pohára Chorvátsko - USA v Zadare 15. septembra 2018. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

semifinále svetovej skupine Davisovho pohára:



Zadar:



Chorvátsko - USA 2:1



dvojhry (piatok):



Borna Čorič - Steve Johnson 6:4, 7:6 (4), 6:3



Marin Čilič - Frances Tiafoe 6:1, 6:3, 7:6 (5)



štvorhra (sobota):



Ivan Dodig, Mate Pavič - Mike Bryan, Ryan Harrison 5:7, 6:7 (6), 6:1, 7:6 (5), 6:7 (5)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. septembra (TASR) - Chorvátski tenisti vedú po druhom dni semifinálového duelu svetovej skupiny Davisovho pohára nad USA 2:1. Domáci hráči mohli urobiť rozhodujúci krok do finále už po sobotňajšej štvorhre, no dvojica Ivan Dodig a Mate Pavič prehrala v tesnej päťsetovej bitke s párom Mike Bryan a Ryan Harrison 5:7, 6:7 (6), 6:1, 7:6 (5), 6:7 (5).V piatok sa o prvý bod pre domáce farby na antuke v Zadare zaslúžil Borna Čorič, ktorý si poradil so Steveom Johnsonom 6:4, 7:6 (4), 6:3. Marin Čilič si potom poradil s Francesom Tiafoem rovnako v troch setoch 6:1, 6:3, 7:6 (5).