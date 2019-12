DC Preliezka vďaka Ružinovu rozširuje aktivity pre deti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.12.2019 (Webnoviny.sk) - Detské centrum Preliezka v roku 2019 pripravilo pre deti zážitky spojené so spoznávaním ľudových tradícií, zvykov a rozprávok. V spolupráci s mestskou časťou Ružinov sa malí škôlkari dočkali zaujímavých prednášok, ale aj výletu na farmu.Malí Ružinovčania, ktorí navštevujú Detské centrum Preliezka si tento rok užili veľa zábavy s tradíciami. Najskôr sa dozvedeli, aké tradičné hudobné nástroje si naši predkovia vyrábali a že hudobné tóny sa dajú vylúdiť takmer z hocičoho. " Zaujímavé zvuky a tóny – to je niečo pri čom deťom vždy zasvietia očká a vieme im tak odovzdať aj veľa iných informácií. Ide o skutočné vzdelávanie hrou," hovorí Michaela Dudová, zástupkyňa riaditeľky DC Preliezka. Nástroje predvádzal Marián Plavec, ktorý ich aj sám vyrába.Ďalším zo série podujatí bol cyklus etnologických prednášok pre deti, na ktoré sa podujala významná slovenská etnologička PhDr. Katarína Nadaská, PhD. so svojou kolegyňou pani Danou Plaškovou, ktorá je skúsenou odborníčkou na tvorivé dielničky pre deti. Vďaka nim sa malí škôlkari dozvedeli všetko zaujímavé o tekvičkách, svetlonosoch aj o kvake. Ale napríklad aj o všelijakom využití zemiakov a jesenných zvykoch.Posledným podujatím v sérii bola návšteva rozprávkovej krajiny Janka Hraška, ktorého brány prišiel otvoriť detský rozprávač a zabávač Ján Cíger z Martina. Vďaka nemu deti spoznali, že svet rozprávok vie byť krásny aj v knižkách a nielen prostredníctvom televíznej obrazovky."Vďaka grantu od MČ Ružinov sa nám podarilo zrealizovať aj aktivity pre rozvoj pohybu detí," dopĺňa Michaela Dudová. Po prvýkrát zrealizovalo detské centrum olympiádu plnú zábavných športových disciplín a zároveň rozšírilo pravidelnú športovú výchovu detí.