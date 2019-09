DC: SR proti Švajčiarsku s Kližanom, Martinom, Gombosom i Poláškom

Na snímke slovenskí daviscupoví reprezentanti Martin Kližan (vpravo) a Filip Polášek. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 3. septembra (TASR) - Kvinteto slovenských tenistov Martin Kližan, Andrej Martin, Norbert Gombos, Filip Polášek, Igor Zelenay figuruje v nominácii na zápas euro-africkej zóny Davisovho pohára proti Švajčiarsku. Duel sa uskutoční 13.-14. septembra na antuke pod otvorenou strechou AXA arény bratislavského NTC. Jeho víťaz postúpi do marcovej kvalifikácie o účasť na budúcoročnom finálovom turnaji v Madride.Švajčiari pricestujú do Bratislavy bez dvoch najväčších hviezd Rogera Federera a Stana Wawrinku - štvrťfinalistov záverečného grandslamu sezóny US Open. Jednotkou Helvétov bude Henri Laaksonen, ktorý je v rebríčku ATP na 119. mieste. V nominácii kapitána Severina Lüthiho sú ešte Sandro Ehrat, Marc-Andrea Hüsler, Damien Wenger a Jérôme Kym. Úvodné piatkové dvojhry odštartujú o 17.00 h, v sobotu od 16.00 sú na programe štvorhra a záverečné single. Hlavným rozhodcom bude Francúz Stephane Apostolou, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Egypťan Adel Nour a Britka Kelly Thompsonová.