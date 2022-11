Dcéra, ktorú Kim nedávno ukázal verejnosti, by mala byť jeho druhé dieťa. Sledovali spolu štart rakety

Tridsaťosemročný Kim je treťou generáciou rodiny, ktorá vládne Severnej Kórei od roku 1948. Moc zdedil v roku 2011 po smrti jeho otca



Tridsaťosemročný Kim je treťou generáciou rodiny, ktorá vládne Severnej Kórei od roku 1948. Moc zdedil v roku 2011 po smrti jeho otca Kim Čong-ila . Kima i jeho otca pritom štátne médiá v správach oficiálne prvý raz spomenuli až ako dospelých. Pozorovateľov preto prekvapilo odhalenie dcéry, o ktorej sa predpokladá, že má len okolo desať rokov.

22.11.2022 (Webnoviny.sk) - Dcéra, ktorú severokórejský vodca Kim Čong-un nedávno po prvý raz ukázal verejnosti počas odpálenia balistickej strely, je podľa juhokórejskej tajnej služby jeho druhé dieťa vo veku asi 10 rokov. V utorok o tom informovali juhokórejských zákonodarcov, zatiaľ čo sa ďalej šíria špekulácie o dôvodoch, prečo sa Kim rozhodol dievča ukázať svetu.Severná Kórea v sobotu oznámila, že Kim deň predtým sledoval štart najsilnejšej severokórejskej medzikontinentálnej balistickej strely Hwasong-17 spolu s manželkou a ich „milovanou dcérou“. Štátne médiá zverejnili aj fotografie, ako Kim kráča ruku v ruke s dievčatkom v bielom kabáte a červených topánkach a tiež ako zdiaľky sledujú stúpajúcu raketu.Zástupcovia tajnej služby povedali počas uzavretého stretnutia juhokórejským poslancom, že podľa ich hodnotenia by dievča malo byť Kimovo druhé dieťa, dcéra menom Ju Ae, ktorá má asi desať rokov. Práve ju zrejme počas návštevy Pchjongjangu v roku 2013 videl bývalý hráč NBA Dennis Rodman , ktorý v rozhovore pre britské noviny The Guardian povedal, že si s vodcovou rodinou užil relax pri mori a držal na rukách Kimovu malú dcérku Ju Ae.Severná Kórea minulý týždeň nezverejnila žiadne informácie o dievčati, no prvý raz oficiálnej priznala jej existenciu. Juhokórejské médiá špekulujú, že Kim a Ri Sol-ču sa vzali v roku 2009 a majú tri deti, ktoré sa narodili v rokoch 2010, 2013 a 2017. Podľa niektorých správ by mal byť prvorodený syn a tretia dcéra.