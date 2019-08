Dcérska firma ruského Rostecu zažalovala Boeing v kauze 737 Max

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 27. augusta (TASR) - Lízingová spoločnosť Avia Capital Services, dcérska firma ruského konglomerátu Rostec, podala žalobu na amerického výrobcu lietadiel Boeing, a to v súvislosti s objednávkou 35 lietadiel 737 Max. Dôvodom prvej žaloby tohto druhu na Boeing je, že firma "zámerne" neinformovala záujemcov o lietadlá o ich problémoch. Rostec neskôr pre agentúry Reuters a AFP informácie o žalobe, ktorú podala Avia Capital Services v USA a v rámci ktorej ruší objednávku na 35 lietadiel 737 Max, potvrdil.Ako prvý o prípade Avie Capital a objednávky 35 boeingov 737 Max informoval britský denník The Financial Times. Avia Capital podľa neho pre ruské médiá uviedla, že poskytla firme Boeing 35 miliónov USD (31,52 milióna eur), s cieľom zabezpečiť si objednávku na spomínané stroje. Lízingová spoločnosť teraz požaduje sumu vrátiť, a to s úrokmi. Navyše žiada zaplatenie 75 miliónov USD ako náhradu za "nerealizovaný zisk," 115 miliónov USD ako kompenzáciu a k tomu represívne odškodné.Avia Capital uviedla, že pôvodne mala dostať lietadlá v októbri tohto roka, Boeing však posunul dodávku na marec budúceho roka. Firma však zároveň dodala, že jej predstavitelia sú pripravení sadnúť si so zástupcami Boeingu za rokovací stôl a dohodnúť sa v tejto veci aj mimosúdne.Takmer 400 lietadiel 737 Max, ktoré používali letecké spoločnosti vo svete, bolo v marci stiahnutých z oblohy po tom, ako sa necelých päť mesiacov po sebe zrútili dva stroje tohto typu, a to za rovnakých okolností. Najskôr koncom októbra minulého roka sa do Jávskeho mora zrútilo lietadlo typu 737 Max indonézskej leteckej spoločnosti Lion Air a následne začiatkom marca 2019 sa po štarte v Addis Abebe zrútilo rovnaké lietadlo tamojšej leteckej spoločnosti Ethiopian Airlines. Havárie si vyžiadali celkovo 346 obetí, vrátane štyroch Slovákov.(1 EUR = 1,1104 USD)