De Blasio odstúpil zo súboja o prezidentskú nomináciu v USA

Bill de Blasio, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 20. septembra (TASR) - Starosta New Yorku Bill de Blasio odstúpil v piatok zo súboja o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany pre voľby v roku 2020 a ukončil svoju predvolebnú kampaň. Informovala o tom agentúra AP.Bill de Blasio je starostom New Yorku od januára 2014, predtým pôsobil ako tamojší mestský ombudsman. Magistrát najväčšieho mesta USA prevzal po dvoch desaťročiach vlády republikánskych starostov Rudyho Giulianiho a Michaela Bloomberga a pred dvoma rokmi svoj post obhájil vo voľbách.Liberálne orientovaný De Blasio svoju kandidatúru ohlásil v polovici mája.