Decká, ide sa na Expedíciu Medíkovo!

17.4.2023 (SITA.sk) -Užitočný hmyz, a najmä včely ako významné opeľovače, sú veľmi dôležitou súčasťou zdravej prírody. Lidl ponúka každý jeden deň svojim zákazníkom široký výber čerstvých a kvalitných potravín. To diskont dokáže aj vďaka usilovnej práci včiel a iného opeľujúceho hmyzu, pretože práve od nich závisí množstvo a kvalita mnohých potravín. Včely sú teda mimoriadne dôležitými súčasťami životného prostredia. Lidl chce prispieť k tomu, aby čarovný svet včiel spoznali aj žiaci základných škôl. Rozhodol sa preto usporiadať Expedíciu Medíkovo, nad ktorou prevzali záštitu Ministerstvo životného prostredia a tiež Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.Expedícia Medíkovo je súťaž pre základné školy o celodennú exkurziu do envirocentra v Liešnici pri Kokave nad Rimavicou. Desať víťazných tried absolvuje koncom školského roka naozaj bohatý program, pričom všetky náklady hradí Lidl. Viac prezdradil Dávid Turčáni, autor projektu Včelí kRaj: "Deti si môžu vyskúšať aké je to byť na jeden deň včelárom, zistiť čo všetko obnáša takáto práca, nahliadnuť do úľa a spoznať včeliu rodinu. Oboznámia sa s tým, prečo sú pre nás včely také dôležité, zoznámia sa so včelími produktami, ochutnajú rozličné druhy medov a vlastnoručne si vyrobia sviečku na pamiatku. To všetko v bezpečných celotelových kombinézach bez rizika uštipnutia a s veľkými zážitkom, že vyzerajú ako kozmonauti. Žiaci a žiačky strávia deň v krásnej prírode, plný nových zážitkov a poznatkov a na záver si možno tiež povedia, ako sa nám neraz stalo, "toto bol najlepší deň môjho života."Zapojiť sa je naozaj jednoduché, súťažiť môže ktorákoľvek trieda zo základnej školy na Slovensku. Stačí ak triedny učiteľ vyplní prihlasovací formulár a pošle ho na určenú adresu. Začiatkom mája bude pod dohľadom notára vyžrebovaných desať víťazov. Smutní však nemusia byť ani tí, ktorí nevyhrajú. Pretože na stránke projektu https://spolocenskazodpovednost.sk/zachovanie-biodiverzity/expedicia-medikovo sú k dispozícii materiály Včelia škola, ktoré vznikli v spolupráci s OZ Včelí kRaj. Cieľom je poskytnúť deťom a mládeži zaujímavé znalosti o včelách, ich potrebách a ich význame pre prírodu a pre nás ľudí. Výsledkom by mala byť práve zvedavosť a chuť objavovať, čo môžu vidieť, zažiť a pochopiť v prírode, v našich záhradách a na mnohých iných miestach okolo nás."Chceme sa zamerať aj na vzdelávanie, aby sme mohli spoločne šíriť poznanie o dôležitosti včiel a iného opeľujúceho hmyzu a vytvoriť pre ne viac miesta v našej prírode. Budeme radi, ak si deti a ich rodičia spríjemnia čakanie na výsledky súťaže práve zaujímavými informáciami o včelách, ktoré zaručene chytia malých, ale aj veľkých včelárov. Dozvedia sa, ako včely žijú, čo jedia a kde bývajú. Dozvedia sa aj to, prečo sú pre nás a pre prírodu také dôležité," povedala Zuzana Sobotová, senior konzultantka pre CSR projekty v Lidli.Minister životného prostredia Ján Budaj vyzdvihol nápad organizovať návštevy včelej farmy pre žiakov škôl. "Podľa údajov Európskej komisie klesá početnosť motýľov a včiel u prakticky tretiny druhov. Každý desiaty druh je zároveň ohrozený. Preto je dôležité deťom vysvetliť, aký veľký význam pre náš život opeľovače zohrávajú a ako sú na nich závislé celé ekosystémy aj produkcia potravín," zdôraznil minister Budaj. Podotkol, že v krajinách Európskej únie je až 84% plodín a 78% voľne rastúcich kvetov závislých na opeľovaní živočíchmi.Pre Lidl to nie je prvá aktivita spojená so včelami. Pri svojich troch logistických centrách má osadené včelie úle a tie čoskoro pribudnú aj v areáli centrály Lidl. Diskont chce pomôcť aj včelám samotárkam a zároveň tak prispieť k tomu, aby boli slovenské mestá príjemnejším miestom pre život. V blízkosti 37 svojich predajní preto umiestnil hmyzie domčeky spolu s infotabuľami. Osádzanie hmyzích domčekov bolo financované z Nadačného fondu Lidl v Nadácii Pontis.