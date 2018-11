Dedička arcivojvodu Ferdinanda a potomok jeho vraha sa zmierili

Na archívnej snímke z 28. júna 1914 policajti odvážajú podozrivého (druhý sprava) v Sarajeve. Gavrilo Princip bol srbský nacionalista, ktorý zavraždil rakúskeho arcivojvodu Františka Ferdinanda a jeho ženu grófku Sofiu v Sarajeve 28. júna 1914, čo vyvolalo rakúsky zásah voči Srbsku, ktorý neskôr vyústil do 1. svetovej vojny. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 11. novembra (TASR) - Kým si svetoví lídri v nedeľu v Paríži pripomínali 100. výročie skončenia prvej svetovej vojny, v rakúskom meste Graz sa stretli dvaja ľudia, aby si pripomenuli atentát, ktorý spustil celé krviprelievanie, a aj úlohu svojich blízkych príbuzných v tejto tragickej vojne.Na stretnutí bola prítomná Anita Hohenbergová, pravnučka rakúskeho arcivojvodu Františka Ferdinanda d’Este, a Branislav Princip, prasynovec Ferdinandovho vraha Gavrila Principa.povedal z Grazu tlačovej agentúre DPA rakúsky umelec Igor Petkovic, ktorý zorganizoval stretnutie v rámci podujatia "Handshake 4 Peace" (Podanie rúk za mier).Tento deň kultúrnych akcií má slúžiť ako "umelecké prímerie", uvádza sa na webovej stránke Petkovicovej umeleckej iniciatívy Aporon 21.Na snímke zo stretnutia má Hohenbergová oblečený nohavicový kostým a usmieva sa do fotoaparátu.Hohenbergová oboma rukami drží ruku Principa, ktorý sa iba placho pozerá. Na sebe má mikinu s kapucňou a vojenské nohavice.Srbský nacionalista Gavrilo Princip (19) vystrelil na arcivojvodu Františka Ferdinanda, následníka rakúsko-uhorského trónu, a jeho manželku grófku Žofiu, keď boli 28. júna 1914 na návšteve v Sarajeve. Obaja zraneniam podľahli. Neskôr sa zistilo, že Žofia bola tehotná.Mesiac po atentáte Rakúsko vyhlásilo vojnu Srbsku, ktorá vyústila do svetovej vojny. Tá nakoniec priniesla zánik habsburskej monarchie a vznik nových štátov na mape sveta, vrátane Československa.Gavrilo Princip bol za atentát odsúdený na 20 rokov za mrežami. Počas väznenia v českom meste Terezín zomrel 28. apríla 1918 vo veku 23 rokov na tuberkulózu.Prešlo vyše 100 rokov: Hohenbergová odišla do dôchodku z postu manažérky rodinného zámku Artstetten v Rakúsku a Branislav Princip je aktivista a tvorca dokumentárnych filmov v Srbsku.