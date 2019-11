Dedina roka 2019 je známa. Starostu víťazstvo prekvapilo

Na snímke starosta obce Papradno Roman Španihel s tradičnou smaltovanou tabuľou ocenenia pre víťaza jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka 2019 v Papradne 7. novembra 2019. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Papradno 7. novembra (TASR) – Ocenenie Dedina roka 2019 putuje do obce Papradno v Považskobystrickom okrese. Slávnostné vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka súťaže bolo vo štvrtok vo víťaznej obci.povedal pre TASR starosta Papradna Roman Španihel.Otázka, prečo práve Papradno, je podľa neho skôr pre hodnotiacu komisiu. Myslí si však, že dokázali ukázať všetko pozitívne, čo v obci a jej okolí majú.doplnil starosta s tým, že financie za víťazstvo pôjdu do obce, ale aj na prípravu na účasť v budúcoročnej medzinárodnej súťaži. Zúčastnia sa jej ako víťaz národného kola.Podľa Timoteja Brenkusa zo Slovenskej agentúry životného prostredia sa do tohtoročnej súťaže Dedina roka zapojilo 23 obcí z celého Slovenska.doplnil Brenkus.Druhé miesto v tohtoročnej edícii prestížnej súťaže Dedina roka získala obec Svätý Anton (okres Banská Štiavnica), tretie skončili Raslavice (okres Bardejov). V jednotlivých kategóriách uspeli obce: Dedina ako hospodár – Lúky (okres Púchov), Dedina ako maľovaná – Domaňovce (okres Levoča), Dedina ako klenotnica – Beluj (okres Banská Štiavnica) a Krivany (okres Sabinov), Dedina ako pospolitosť – Bolešov (okres Ilava), Dedina ako partner – Tvrdošovce (okres Nové Zámky), Dedina ako záhrada – Tvrdošovce (okres Nové Zámky).Mimoriadne ocenenia získali obce Jesenské (okres Levice), Pobedim (okres Nové Mesto nad Váhom) a Dohňany (okres Púchov).Cieľom súťaže je prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí. Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Súťaž vyhlasujú už 20 rokov s dvojročnou periodicitou.