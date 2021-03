Dedoles získal ocenenie Slovak Superbrands Award 2021

Medzinárodný program Superbrands

31.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí spotrebitelia a odborná porota Brand Council rozhodli o udelení Slovak Superbrands Award 2021 pre najlepšie značky v segmente B2C. Do elitnej skupiny značiek s pečaťou kvality Superbrands saKonkurencia úspešných značiek na Slovensku je enormná. O priazeň zákazníkov a komisie expertov programu Superbrands každoročné súťaží obrovský počet značiek. Tento rok nechýbala ani spoločnosť Dedoles, ktorá predáva bohaté portfólio farebného a veselého oblečenia prostredníctvom svojich e-shopov v 20 krajinách Európy a zároveň buduje sieť svojich predajní. Označenie pečaťou Superbrands je prejavom výnimočnej kvality výrobkov a služieb ocenených značiek. Môžu ju využívať len značky ocenené titulom Superbrands. Pečať vyjadruje obdivuhodné vlastnosti, inovatívnosť, pozitívne emócie a priekopníctvo v danom podnikateľskom segmente.O udelení Superbrands Award spoločnosti Dedoles rozhodla expertná skupina s Brand Council na základe prieskumu, zrealizovaného renomovanou agentúrou Incomind. Členmi poroty boli uznávaní odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy."Získanie ocenenia Superbrands 2021 nás teší dvojnásobne. Je to preto, že o kvalite a úspešnosti našej značky rozhodli okrem odbornej poroty, ktorej názor si vážime, aj slovenskí spotrebitelia. Máme jasnú víziu, neustálu snahu zlepšovať sa a zvyšovať hodnotu našej značky medzi odborníkmi aj zákazníkmi, ktorí si obľúbili naše veselé produkty," povedal Jaro Chrapko, CEO a majiteľ Dedoles.Program Superbrands vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii. Marketingoví a komunikační odborníci si stanovili dva ciele: uviesť do stredu pozornosti mimoriadne silné značky a prezentovať ich ďalším spoločnostiam, ktoré by sa rady rozvíjali a učili. Odvtedy získal program celosvetové uznanie a dnes je program Superbrands uznávaný ako rešpektované ocenenie v 90. krajinách na piatich kontinentoch. Komisia Brand Council ma pri udeľovaní cien kľúčovú úlohu, preto sa jej členmi môžu stať len poprední, vysoko uznávaní experti.Viac informácií a rebríček ocenených značiek si môžete pozrieť na: https://www.slovaksuperbrands.com/ Informačný servis