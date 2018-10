Deficit aj dlh v pomere k HDP v eurozóne v 2. kvartáli kleslo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 23. októbra (TASR) - Vládny deficit aj dlh v pomere k výkonu ekonomiky eurozóny sa v 2. štvrťroku 2018 znížili. Oznámil to v utorok európsky štatistický úrad Eurostat deň po zverejnení spresnených údajov o vývoji deficitu a dlhu v minulom roku.Podľa Eurostatu sa schodok verejných financií euroregiónu po očistení od sezónnych vplyvov za tri mesiace do konca júna znížil na 0,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) z 0,2 % HDP v 1. štvrťroku. Išlo o najnižší deficit od začiatku vyhodnocovania týchto údajov v roku 2002.V celej Európskej únii (EÚ) klesol deficit v 2. kvartáli na 0,3 % HDP z 0,5 % HDP v predchádzajúcom štvrťroku, bol tak tiež najnižší od roku 2002.Celkové príjmy eurozóny dosiahli v 2. štvrťroku 46,2 % HDP, boli tak rovnaké ako v 1. kvartáli 2018. Celkové verejné výdavky v regióne, ktorý zaviedol euro, klesli na 46,3 % HDP zo 46,5 % HDP v predchádzajúcom štvrťroku.V EÚ dosiahli celkové príjmy v období apríl-jún 44,9 % HDP, čo je mierny nárast zo 44,8 % HDP v 1. štvrťroku, zatiaľ čo celkové verejné výdavky klesli na 45,2 % HDP z predchádzajúcich 45,4 % HDP.Na konci druhého štvrťroka 2018 sa pomer verejného dlhu k HDP eurozóny znížil na 86,3 % z 86,9 % na konci 1. štvrťroka a z 89,2 % v 2. kvartáli minulého roka. V celej EÚ klesol do konca júna na 81 % z 81,5 % na konci marca tohto roka a z 83,4 % vlani v 2. kvartáli.Na konci 2. štvrťroka 2018 sa dlhopisy podieľali na 81,1 % dlhu eurozóny a 81,9 % dlhu EÚ.V porovnaní s prvými troma mesiacmi zaznamenalo šesť členských štátov na konci 2. štvrťroka zvýšenie pomeru ich dlhu k HDP a 21 pokles. Rovnaký zostal len vo Švédsku. Najvyššie prírastky zaznamenali na Cypre (10,6 percentuálnych bodov - p.b.), v Lotyšsku (1,4 p.b.), v Spojenom kráľovstve (1,1 p.b.) a na Slovensku (1 p.b.). Najväčšie poklesy nahlásili Slovinsko (-2,8 p.b.), Nemecko (-1,2 p.b.), Holandsko (-1,1 p.b.) a Litva (-1,0 p.b.).V medziročnom porovnaní vykázali tri členské štáty na konci 2. štvrťroka 2018 zvýšenie pomeru ich dlhu k HDP a 25 jeho pokles. Nárast zaregistrovali Grécko (3,5 p.b.), Spojené kráľovstvo (0,3 p.b.) a Slovensko (0,1 p.b.). Najväčšie poklesy evidovali Slovinsko (-7,4 p.b.), Litva (-6,5 p.b.), Írsko (-6,4 p.b.), Portugalsko (-5,9 p.b.) a Malta (-5,5 p.b.).