Deficit môže dosiahnuť 955 miliónov eur, upozorňuje rozpočtová rada

Bratislava 26. júna (TASR) - Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, ku koncu tohto roka by mohol deficit dosiahnuť 955 miliónov eur, teda 0,99 % hrubého domáceho produktu (HDP). Odhaduje to Kancelária rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) vo svojom najnovšom júnovom monitoringu plnenia rozpočtu v tomto roku. Vláda pritom v schválenom rozpočte na tento rok už počíta s vyrovnaným hospodárením.Rada upozorňuje, že celková výška rizík pre rozpočtované saldo verejnej správy vzrástla oproti májovej prognóze o 56 miliónov eur.uviedla KRRZ.Vláda by tak mala prijať dodatočné opatrenia.uvádza rozpočtová rada.Najvyššie riziko rada očakáva pri nedaňových príjmoch, kde odhaduje výpadok výnosu oproti schválenému rozpočtu o 405 miliónov eur. Na tieto riziká upozorňovala pritom rozpočtová rada už v čase schvaľovania rozpočtu, pričom každoročne sa opakujú.uviedla kancelária rozpočtovej rady.Riziko výpadku daňových príjmov je spôsobené najmä zrušením osobitného odvodu obchodných reťazcov s negatívnym vplyvom takmer 120 miliónov eur.Naopak, pozitívne vplýva pokles príspevku Slovenska do rozpočtu Európskej únie.uviedla KRRZ.