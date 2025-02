Deficit zahraničného obchodu Slovenska bol v závere vlaňajška prekvapivo veľký, rizikom je obchodná vojna

Utrpieť môže vývoz áut

Turbulentné mesiace

7.2.2025 (SITA.sk) - Zahraničný obchod Slovenska v závere roka 2024 prekvapil pomerne veľkým deficitom. Silná domáca spotreba, motivovaná blížiacim sa zvýšením DPH, a intenzívnejšie dovozy palív, zvýraznené rastom ich cien, podporili dovozy.Naproti tomu, vývozy sa prepadli, najmä v kľúčovej kategórii strojov a prepravných zariadení. Podľa údajov Štatistického úradu objem vývozov v decembri prevýšil objem dovozov o 701 mil. eur.Výhľad na rok 2025 podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka naznačuje, že zužovanie prebytkov zahraničného obchodu by sa malo spomaliť. Slabší domáci spotrebný dopyt, tlmený fiškálnou konsolidáciou, a pomalé zotavovanie vývozov, brzdené slabým externým dopytom, budú kľúčovými faktormi.Rizikom pre vývozy ostáva podľa Koršňáka možná obchodná vojna zo strany novej americkej administratívy, ktorá by mohla zasiahnuť najmä vývoz áut.Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš uvádza, že rozhodujúcim faktorom pre podporu zahraničného obchodu Slovenska bude očakávané oživenie ekonomiky eurozóny. Predstihové ukazovatele podľa jeho slov naznačili mierne zlepšenie situácie, avšak kým sa trend nepotvrdí, priemyselná aktivita zostane tlmená, čo môže viesť k slabšej produkcii a častejším deficitom zahraničného obchodu.Slovensko, ako malá a otvorená ekonomika, vníma podľa Kočiša riziko obchodných vojen ako obzvlášť významné. Očakáva sa, že najbližšie mesiace budú turbulentné, pričom zvýšená neistota bude pre slovenských priemyselníkov a exportérov predstavovať dodatočnú záťaž. Pomalší rozbeh spotreby vo veľkých ekonomikách udržuje pnutia na strane dopytu.Pozitívny impulz by mal podľa Kočiša prísť s pokračujúcim uvoľňovaním menovej politiky ECB, keďže efekty znížených sadzieb sa ďalej prenášajú do ekonomiky. Z dlhodobého hľadiska bude dôležité zlepšiť konkurencieschopnosť celej EÚ, pričom efektivita procesov, energetická bezpečnosť a dostupnosť kapitálu budú kľúčové pre úspech európskeho priemyslu a zahraničného obchodu v najbližších rokoch.