Dehonestácia slovenskej diplomacie, hovorí Sulík o Matovičovej ceste do Budapešti

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - Cesta ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) do Budapešti za účelom rokovania o ruskej vakcíne Sputnik V je dehonestáciou slovenského diplomatického zboru.V dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy to povedal minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík „Premiér Eduard Heger (OĽaNO) môže pri riešení tohto problému rátať s mojou podporou,“ uviedol Sulík.Predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini má pochybnosti o tom, že to bude predseda vlády riešiť. V relácii označil premiéra Hegera za „hovorcu druhej Matovičovej vlády“.