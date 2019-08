Dejiskom tohtoročných Dní sv. Huberta bude kaštieľ Betliar

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Svätý Anton/Betliar 19. augusta (TASR) - Dejiskom tohtoročných Hubertových slávností bude netradične kaštieľ Betliar v okrese Rožňava. V poradí 29. ročník Celoslovenských poľovníckych slávností Dni sv. Huberta sa tu uskutoční v sobotu 7. septembra.informovala Jana Slaná z oddelenia marketingu Múzea vo Svätom Antone s tým, že záštitu nad podujatím opäť prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.Ako ďalej uviedla, pripravený bude bohatý sprievodný program. Tradične sa bude súťažiť o najkrajší nôž, poľovnícky šperk, naj... bradu, naj... klobúk či v hádzaní flinty do žita. Návštevníci si tiež budú môcť vyskúšať streľbu z luku, zapojiť sa do iniciatívy Hubertova kvapka krvi, zažiť atraktívny rybolov a pozrieť si ukážky sokoliarskeho výcviku.podotkla Slaná.V rotunde pri vstupe a okolo veľkej fontány budú dokresľovať poľovnícke podujatie vystavené trofeje z Gemera a z okolia. Pri vstupe do múzea bude pripravená galéria víťazných fotografií súťaže Zlatý jeleň Slávy Štochla či Poľovníctvo vo fotografii.podotkla Slaná. Pripravený bude propagačný stánok ďalšieho národného plemena československého vlčiaka.Návštevníci si budú môcť počas podujatia pozrieť kaštieľ Betliar s expozíciami – apartmány grófskej rodiny Andrássyovcov, egyptológiu a exotické trofeje, tiež výstavu „Klenot flámskej gotickej miniatúry – Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej“.