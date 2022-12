Deklarované odstúpenie Matoviča z funkcie podľa Lenča nestačí. V hre je ešte jedna možnosť

Podmienky zrejme SaS neprijme

Ťažko predvídať výsledok hlasovania

Ešte jedna možnosť

15.12.2022 (Webnoviny.sk) - Deklarované odstúpenie Igora Matoviča OĽaNO ) z funkcie nestačí, lebo na to, aby poslanci nehlasovali o páde vlády, musia stiahnuť predkladatelia svoj návrh. Pre agentúru SITA to povedal politológ Jozef Lenč z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.Lenč však podľa jeho slov nevie, či je tým predkladateľom strana Sloboda a solidarita (SaS) aj Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), alebo iba jeden z nich.„V každom prípade si nemyslím, že tie podmienky sú také, aby boli prijateľné pre SaS, lebo Igor Matovič za prísľub jeho možného podania demisie od nich chce, aby stiahli svoj materiál a tiež zahlasovali za rozpočet, ktorý kritizovali a nechceli ho schváliť v tej podobe, v akej ho urobil on,“ uviedol Lenč a dodal, že v tomto prípade by bol skôr skeptický.Podľa politológa vyzerá štvrtkové hlasovanie skôr v neprospech vlády, ale ešte do hry môže vstúpiť to, že aj keď sa s tým návrhom SaS nestotožní, možno sa s ním stotožnia niektorí poslanci reprezentujúci klub SaS, a nakoniec to dopadne v prospech vlády.„Stále tam totiž je rozdiel štyroch – piatich hlasov, čo nie je nemožné získať na jednu alebo druhú stranu. Ťažko preto prejudikovať priebeh hlasovania, ktoré napokon možno ani nebude. Ale ak by bolo, tak bude poznačené Matovičovým návrhom,“ myslí si Lenč.Podľa neho tu je možnosť, že ak nebude vyslovená nedôvera, tak bude vláda ďalej pokračovať, a ak parlament nedôveru vysloví, vláda bude najbližšie dni pokračovať v demisii. V tom prípade sa uvidí, do akej miery bude prezidentka SR Zuzana Čaputová ochotná alebo schopná vytvoriť novú vládu.„Je tu však ešte jedna možnosť, že aj dnes (vo štvrtok, pozn. SITA) poslanci presunú hlasovanie a dajú si čas na ďalšie rokovania. Myslím si však, že dnes skôr vláda nepadne, čo si myslím dlhodobo, navzdory číslam aj vyjadreniu poslanca Linharta , ktorého slová pridávajú jeden hlas k pádu vlády,“ skonštatoval na záver Lenč.