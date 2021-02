Deliť peniaze z fondu obnovy podľa výsledku volieb je absurdné, europoslanci sa obávajú ich rozkradnutia

Verejný záujem na prvom mieste

Dôležitý je zelený reštart

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Deliť peniaze z plánu obnovy Európskej únie (EÚ) na základe volebných výsledkov je absurdné. Uviedli to pre agentúru SITA slovenskí europoslanci Michal Šimečka (Progresívne Slovensko), Ivan Štefanec (KDH) a Michal Wiezik (SPOLU).Zároveň dodali, že prostriedky určené na obnovu ekonomiky by sa mali deliť podľa priorít, na ktoré sú určené, bez ohľadu na politickú príslušnosť ministrov rezortov, pod ktoré jednotlivé priority patria. Verejný záujem musí byť v tomto prípade nadradený tomu straníckemu.„Zle sa čítajú správy o tom, že na žiadosť premiéra Matoviča sa financie z fondu budú rozdeľovať podľa volebných výsledkov vládnych strán. Má to byť celkom naopak. Na prvom mieste má byť verejný záujem, nie stranícky. Len tak môžeme mať istotu, že európske miliardy pôjdu tam, kde ich zúfalo potrebujeme a neskončia ako to bolo zvykom za vlád Smeru – buď neefektívne minuté, alebo rovno rozkradnuté," povedal Michal Šimečka, ktorý už od leta opakovane vyzýval vládu na transparentný proces a zapojenie verejnosti.Podľa Šimečku aj samotný premiér sľuboval oboje, keď ohlásil „reformné leto“ s tridsiatimi verejnými konferenciami na Bratislavskom hrade, no z týchto plánov nebolo nič.Ďalší z europoslancov Ivan Štefanec upozorňuje, že plán obnovy je základný nástroj pre tvorbu nových pracovných miest a nie pre politické strany. Navyše, jeho použitie i splácanie ďaleko presahuje jedno volebné obdobie.„Použitie fondu obnovy významne ovplyvní slovenskú ekonomiku. Privítal by som proces spolupráce s verejnosťou typu národných konventov, ktoré úspešne formovali proces nášho vstupu do EÚ a eurozóny. Oceňujem ale, že sa slovenská exekutíva snaží zohľadniť odporúčania európskych inštitúcií a viac ako polovicu týchto prostriedkov navrhuje použiť pre digitalizáciu a zelené projekty," uviedol Ivan Štefanec.Aj podľa Michala Wiezika musí Slovensko vo svojom pláne obnovy naplno využiť príležitosť na zelený reštart ekonomiky, ochranu klímy, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a v neposlednom rade aj podporu biodiverzity.„Plán obnovy Slovenska ale zatiaľ nie je verejný dokument. Dokonca ani verzia, ktorá bola v decembri minulého roka zaslaná na Európsku komisiu," ozrejmil Wiezik. Zároveň dodal, že čo sa týka hodnotenia pôvodne predstaveného plánu obnovy Slovenskou republikou, zahraniční kolegovia v europarlamente (EP) sa k nemu nevyjadrovali.„Plány obnovy jednotlivých členských štátov nie sú zatiaľ v EP témou. Vyjadriť sa k nim a zaujať stanovisko bude mať EP priestor, na to si však budeme musieť ešte počkať. Členské štáty majú čas do konca apríla na zaslanie svojich finálnych plánov obnovy, ktoré následne posúdi Európska komisia a tá ich pošle so svojím hodnotením Rade a EP na pripomienkovanie," uzavrel Wiezik.