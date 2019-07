Dell zjednodušuje prechod na hybridné cloudy

Datacentrum ako služba

26.7.2019 (Webnoviny.sk) -Analytici IDC v správe z augusta 2018 odhaduje, že až 70 % firiem dnes pracuje vo viac ako jednom cloudovom prostredí. Ich strategické nasadzovanie a prepájanie je najväčšou výzvou pri využívaní služieb veľkých datacentier.Multi-cloudové prostredie v praxi väčšinou prináša používanie veľkého množstva konzol a nástrojov na manažment, ktoré sú navzájom izolované. To zvyšuje komplexitu na jednej strane a spomaľuje inovácie. Hybridné cloudy by boli ideálnym riešením. Brzdou v ich rozširovaní však doteraz bola absencia jednotných a jednoduchých nástrojov na správu, ktoré by dokázali komunikovať naprieč rôznymi platformami.Výskum značky VMware ukázal, že konzistentná infraštruktúra medzi dátovým centrom a cloudom je dôležitá pre 83 % používateľov týchto služieb. Vynovená platforma Dell Technologies Cloud reaguje presne na tieto potreby."Cloud nie je cieľová stanica pre dáta, je to model fungovania. Spoločným úsilím špecialistov z Dell EMC a VMware vzniklo jednotné riešenie pre hybridné prostredia. Poskytuje konzistentnú infraštruktúru a funguje v akejkoľvek lokalite, od vlastných dátových centier, cez verejné cloudy až po pobočky a koncové body, čo umožňuje našim zákazníkom mať všetky inštancie pod kontrolou," vysvetľuje Jeff Clarke, viceprezident Dell Technologies.Možnosti prepojenia systémov VMware Cloud a Dell EMC VxRail boli predstavené pod kódovým názvom Project Dimension už na minuloročnej konferencii VMworld 2018. Dohromady umožňujú zákazníkom využívať cloudovú infraštruktúru aj na okrajových bodoch svojej siete podobne, ako sú na to zvyknutí v prípade verejných služieb – za pravidelný poplatok sa nemusia starať o základnú údržbu a manažment systémov.– Nástroje VMware na prideľovanie práv, automatizáciu a riadenie aplikácii naprieč rôznymi verziami a prostrediami s vlastnými nastaveniami.– Zjednodušené a zrýchlené nasadzovanie hybridných cloudov s implementovanou platformou VMware Cloud Foundation a architektúrou HCI a podporou konvergovanej infraštruktúry Dell EMC VxBlock 1000.– Nové nástroje na manažment multi-cloudového prostredia šetria čas a náklady tým, že aplikácie nie je potrebné vyvíjať a prispôsobovať pre jednotlivé platformy. Organizácie si môžu vybrať im vyhovujúci model platieb a financovania prostredníctvom Dell Financial Services. Analýza IDC ukázala, že TCO (Total Cost of Ownership = celkové náklady spojené s vlastníctvom) môžu byť v prípade Dell Technologies Cloud až o 47 % výhodnejšie oproti verejným cloudovým službám.– Dell Technologies Cloud znižuje riziko výpadkov kritických aplikácií vďaka zabudovaným bezpečnostným prvkom a vysokému stupňu automatizácie. Bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilitu riešenia zabezpečujú aj skúsenosti popredných dodávateľov použitej infraštruktúry.Služby platformy Dell Technologies Cloud sú dostupné celosvetovo. Dell Technologies Cloud Data Center-as-a-Service prostredníctvom VMware Cloud na Dell EMC s VxRail je dostupná v beta verzii pre vybraných zákazníkov, globálne dostupná by mala byť služba v druhom polroku 2019.