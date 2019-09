Démare vyhral 3. etapu Okolo Slovenska, na čele sa udržal Lampaert

Francúz Arnaud Démare, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hlohovec 20. septembra (TASR) - Francúzsky cyklista Arnaud Démare triumfoval v piatkovej 3. etape 63. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Jazdec stajne Groupama-FDJ sa presadil v záverečnom špurte balíka a trať dlhú 200,6 km z Ružomberka do Hlohovca zvládol za 4:39:09 h. Na druhom mieste skončil Bielorus Alexander Rjabušenko zo SAE Team Emirates a tretí finišoval jeho tímový kolega Alexander Kristoff z Nórska.Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Yves Lampaert z Deceuninck-Quick Step, ktorý finišoval na piatom mieste. Zo slovenských cyklistov skončil najlepšie Erik Baška v drese Bora-Hansgrohe, ktorý obsadil 21. priečku so stratou 18 sekúnd na víťaza.V piatok bola na programe 200,6 km dlhá trasa, na ktorej pripravili organizátori tri rýchlostné a tri horské prémie 2. kategórie Vyšehradné (1,4 km, 5,1%), Bojnický vrch (2,4 km, 6,1%) a v Hlohovci (2,7 km, 2,7%). Cieľ sa nachádzal na Hlohovskom zámku, čo znamenalo, že pretekári museli špurtovať do kopca.Od úvodu sa snažilo odtrhnúť množstvo pretekárov, ale dlho sa to nikomu nedarilo. Únik dňa sa sformoval až po asi 30 km, keď sa doň dostala štvorica Gašper Katrašnik (Adria Mobil), Mateusz Grabis (Vostaer), Martin Urianstad (Uno-X) a Kenny Molly (Wallonie-Bruxelles). Po 50 km mali náskok 2:30 min. Na čele balíka boli jazdci Deceunincku-Quick-Step, ktorí bránili žltý dres Lampaerta. Ten dostal 77 km pred cieľom defekt, ale rýchlo sa vrátil. Na prvých dvoch vrchárskych prémiách bral najviac bodov Molly a už mu chýbal len jeden na lídra vrchárskej súťaže Martina Salmona.Balík postupne zrýchľoval a náskok vedúcej skupiny klesal, 30 km pred cieľom to bolo už len asi 40 sekúnd a 20 km pred koncom ho pelotón pohltil. V tých momentoch sa navyše prácou Bory hlavný balík rozdelil na dve časti, vpredu zostalo asi 60 jazdcov. Sedem kilometrov pred náročným dojazdom do cieľa ich čakala ešte posledná vrchárska prémia, ktorá preriedila pelotón. Najviac bodov na nej získal Salmon a opäť zvýšil svoj náskok vo vrchárskej súťaži. V záverečnom špurte do kopca sa nakoniec presadil Démare a pripísal si už piate víťazstvo v sezóne.V sobotu je na programe záverečná 4. etapa, v ktorej sa definitívne rozhodne o celkovom víťazovi. Trať z Hlohovca do Senice meria 142,1 km a cyklistov počas nej čakajú tri rýchlostné a päť menších vrchárskych prémií.