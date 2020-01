Demisiu v tomto volebnom období podalo 13 ministrov a vymenil sa aj predseda vlády

Eurofondy aj vražda novinára

Minister vnútra aj premiér

S Rážom nesúhlasil prezident

Z ministra guvernér

Vydržali len štyria

25.1.2020 (Webnoviny.sk) - Počas tohto volebného obdobia podalo demisiu celkovo 13 ministrov. Vo funkcii sa vymenil aj predseda vlády. Vyplýva to z údajov, ktoré sú dostupné na oficiálnej webovej stránke Úradu vlády SR.Vláda Slovenskej republiky, ktorú po marcových parlamentných voľbách 2016 zostavili strany Smer – sociálna demokracia (Smer – SD), Slovenská národná strana (SNS), Most - Híd a Sieť, bola vymenovaná vtedajším prezidentom SR Andrejom Kiskom 26. marca 2016.Strana Sieť však bola po odchode jej poslancov z koalície vylúčená a oficiálne už tvorili vládu len zvyšné tri politické strany. Roman Brecely, ktorý bol ministrom dopravy a výstavby za Sieť, preto v auguste 2016 podal demisiu a na jeho miesto nastúpil dovtedajší štátny tajomník na ministerstve dopravy Arpád Érsek (Most - Híd).V auguste 2017 sa na ministerstve školstva prevalila kauza spojená s kontroverzným prerozdeľovaním eurofondov. To napokon stálo funkciu ministra školstva Petra Plavčana (SNS).Rezort školstva dva týždne dočasne viedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS), ktorú potom vo funkcii vystriedala nominantka SNS a dlhoročná členka Slovenskej akadémie vied Martina Lubyová.Turbulentné obdobie čakalo vládu v marci nasledujúceho roku. Po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, v rámci ktorej sa v súčasnosti koná súdny proces, ako prvý odstúpil minister kultúry Marek Maďarič.Odôvodňoval to tým, že sa nedokáže zmieriť s faktom, že za jeho vlády bol zavraždený novinár. Ministerstvo dočasne riadil vtedajší podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Za novú ministerku kultúry bola následne nominovaná Ľubica Laššáková (Smer - SD).Po niekoľkých zhromaždeniach v uliciach zvolaných v súvislosti s vraždou Kuciaka a jeho snúbenice, na ktorých sa zúčastnili desiatky tisíc ľudí, napokon politickú zodpovednosť vyvodil aj minister vnútra a dlhoročná dvojka Smeru - SD Robert Kaliňák.Pár dní po jeho demisii, konkrétne 15. marca 2018, odišiel z postu predsedu vlády aj trojnásobný premiér a predseda Smeru - SD Robert Fico. Podaním demisie de facto skončila celá vláda. Do jej čela potom na návrh Smeru - SD prezident Andrej Kiska 22. marca 2018 menoval Petra Pellegriniho a deň na to menoval aj jeho novú vládu.Na poste vicepremiéra nahradil Pellegriniho bývalý primátor Košíc a podpredseda Smeru Richard Raši. Z úradu v tom čase pre vraždu novinára odišla aj ministerka spravodlivosti za Most - Híd Lucia Žitňanská, ktorú vo funkcii nahradil ďalší člen strany Gábor Gál.Peter Pellegrini mal následne ako predseda vlády za úlohu navrhnúť kandidáta na ministra vnútra. Prvou voľbou bol Jozef Ráž mladší, syn známeho speváka skupiny Elán Jozefa Ráža. S jeho nomináciou však mal problém prezident Kiska a tak ho musel premiér nahradiť iným kandidátom.Ministerstvo vnútra zatiaľ dočasne riadil samotný Pellegrini. Po rokovaniach však napokon túto ponuku prijal vtedajší minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru - SD). Vo funkcii ministra vnútra však dlho nepobudol a po necelom mesiaci podal demisiu aj on.Ako dôvod uviedol situáciu okolo policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorého odvolanie si žiadala verejnosť. Predseda Smeru - SD Fico Druckera podľa jeho slov explicitne požiadal, aby ho z funkcie neodvolával.Ministerkou vnútra sa tak napokon stala bývalá štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková (Smer - SD). Tá vykonáva túto funkciu až do súčasnosti. Druckera vo funkcii ministra zdravotníctva nahradila lekárka Andrea Kalavská (nominantka Smeru - SD).Koncom decembra 2018 doručil prezidentovi Kiskovi demisiu aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru - SD). Toto rozhodnutie odôvodňoval nesúhlasom vlády s vycestovaním do Marakéša, kde sa konala konferencia o migračnom pakte Organizácie spojených národov. Lajčák sa však napokon po rozhovoroch s prezidentom Kiskom a najvyššími predstaviteľmi Smeru - SD rozhodol svoju demisiu stiahnuť.V polovici apríla 2019 zo svojej funkcie odstúpil aj minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), ktorý sa stal guvernérom Národnej banky Slovenska. Na poste ministra ho vystriedal poslanec parlamentu za Smer - SD a predseda výboru pre financie a rozpočet Ladislav Kamenický.Týždeň pred Vianocami na svoju funkciu abdikovala aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, ktorá nebola stotožnená s tým, že jej ako ministerke neprešla novela zákona týkajúca sa stratifikácie nemocníc. Rezort zdravotníctva sa rozhodol dočasne riadiť premiér Pellegrini.Vo štvrtok 23. januára 2020 zo svojho postu odstúpil aj minister životného prostredia László Sólymos (Most - Híd). Rozhodol sa tak po incidente, keď ho v stredu 22. januára po výtržnostiach zadržala polícia. Sólymos sa ospravedlnil a tiež uviedol, že ho mrzí, že jeho štvorročná práca na čele rezortu končí takýmto incidentom.Vo svojich funkciách teda vydržali celé štvorročné obdobie iba štyria ministri, konkrétne ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS), minister obrany Peter Gajdoš (SNS), minister hospodárstva Peter Žiga (Smer - SD) a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer - SD).Počas predchádzajúceho volebného obdobia, v rokoch 2012 až 2016, abdikovali na svoje posty štyria ministri.