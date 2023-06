Demitra, Ovšonka a Kachút rozšírili káder reprezentácie do 21 rokov pred prípravným duelom proti Rakúšanom

Otázny je zdravotný stav

Donominovaný do reprezentácie

18.6.2023 (SITA.sk) - Keďže slovenská reprezentácia futbalistov do 21 rokov bude v lete 2025 hostiteľom kontinentálneho šampionátu tejto vekovej kategórie, hlavný trénera Jaroslav Kentoš má príležitosť dva roky budovať tím pre domáce ME.Počas minulého týždňa si mladí Slováci zmerali sily v prípravnom súboji s rovesníkmi z Maďarska (0:1) a v utorok na nich v Senci preveria Rakúšania.Ako informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) , zdravotný stav tria hráčov súčasného kádra Adriána Kaprálika , Johana Morela a Tobiáša Diviša je otázny, preto sa realizačný tím rozhodol družstvo doplniť o Lucasa Demitru, Dávida Ovšonku a Damiána Kachúta.Ovšonka bol v máji s výberom do 20 rokov na majstrovstvách sveta v Argentíne. „Na zraz prichádzam dobre pripravený a teším sa na tréningy s týmto tímom a aj na zápas proti Rakúsku," povedal nováčik vo výbere do do 21 rokov podľa futbalsfz.sk.Doplnil: „Po šampionáte som si stihol oddýchnuť. Bol som na dovolenke, po nej som už začal s individuálnou prípravou. Zamieril som na hosťovanie do Pohronia, v ktorom som absolvoval niekoľko tréningov a aj prvý polčas sobotňajšieho zápasu proti Dunajskej Strede. Partia v Pohroní je výborná a zatiaľ sa tam cítim veľmi dobre."Damián Kachút bol v pôvodnej nominácii trénera Jaroslava Kentoša na júnový zraz, ale choroba mu v úvodný deň vystavila stopku a hráč musel káder opustiť. Teraz sa k tímu opäť pripojil.„Už som úplne zdravý, som pripravený na tréningy a aj zápas,“ ovedal po návrate k tímu. V sobotu tiež absolvoval časť prípravného duel medzi Pohroním a Dunajskou Stredou, bol však protihráčom Ovšonku a na ihrisku sa títo hráči nestretli.„Mal som dobrú individuálnu prípravu. Následne sme v klube mali prvé tréningy a testy, ktoré som zvládol celkom dobre. Žiaľ, potom prišla spomínaná choroba. Z nej som sa našťastie dostal a pred návratom do repre som stihol dva tréningy a aj zápas s Pohroním."Lucas Demitra už bol súčasťou dvadsaťjednotky počas marcového turnaja Antalya Cup v Turecku. Dvadsaťročný útočník odštartoval prípravu na ďalšiu s materským AS Trenčín „V sobotu po tréningu ma kontaktoval asistent trénera Tibor Goljan, že som donominovaný do reprezentácie. Som šťastný, že môžem byť opäť s chalanmi, tešil som sa na nich,“ vyhlásil.