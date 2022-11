Demokracia čelí náročným výzvam a olej do ohňa prilievajú škodlivé dezinformácie, uviedol Káčer

17.11.2022 (Webnoviny.sk) - Narodeným po roku 1989 treba pripomínať, čo je totalita, aby nedovolili tým, ktorí to s ňou nemyslia vážne, ukradnúť demokraciu, myslí si minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer Podľa šéfa rezortu diplomacie Nežná revolúcia začala návrat k hodnotám politického a kultúrneho Západu, kam sme vždy patrili. Rezort diplomacie sa hlási k odkazu novembra 1989 a demokratickým hodnotám. Tie tvoria hodnotový kompas aj pri zahraničnej politike. Káčer si pri pamätníku Brána slobody na Devíne uctil pamiatku usmrtených pri pokuse o útek za železnú oponu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí to uviedlo v tlačovej správe.„Demokracia po celom svete čelí náročným výzvam. Olej do ohňa prilievajú škodlivé dezinformácie a propaganda, ktoré útočia na jej samotnú podstatu a ich cieľom je demokracii uškodiť. Rozvoj slobody a demokracie je nikdy nekončiaci proces, ktorý potrebuje našu ustavičnú ochranu,“ povedal Káčer.Doplnil, že demokratickú cestu Slovenska v roku 2004 zavŕšila integrácia do euroatlantických štruktúr, ktorá priniesla politickú i bezpečnostnú stabilitu, ale aj ekonomickú prosperitu.