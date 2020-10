Demokraciu treba neustále chrániť, podľa Albrightovej je nebezpečná nenávisť aj nacionalizmus

Potreba chrániť demokraciu

EÚ ako záchranné lano pre demokraciu

8.10.2020 (Webnoviny.sk) - Súčasná pandémia koronavírusu okrem zdravotných, politických či ekonomických dôsledkov so sebou prináša otázku, ako bude vyzerať budúcnosť demokracie v "post-covidovom" svete.Tá momentálne čelí omnoho väčšiemu počtu nástrah ako v minulosti, zhodli sa účastníci štvrtkovej diskusie v rámci bezpečnostnej konferencie Globsec Forum 2020 v Bratislave.Podľa niekdajšej ministerky zahraničných vecí USA Madeleine Albrightovej by mala existovať neustála potreba chrániť demokraciu."Nachádzame sa v zložitých časoch, v ktorých sa vládnutie stalo veľmi problematické. Ľudia sa chcú s niečím stotožňovať, no ak jedna identita začne nenávidieť druhú, vzniká nacionalizmus," poznamenala 83-ročná rodáčka z Prahy.Ako neskôr nadviazala česká europoslankyňa Věra Jourová , v súčasnom období môžeme sledovať nárast nenávistných prejavov, čo "slúži ako zelené svetlo pre mnohých vodcov".Práve združovanie sa štátov v organizácii ako Európska únia predstavuje pre demokraciu akési záchranné lano."EÚ bola vždy zárukou, že sa nevráti režim spred roku 1989," dodala 56-ročná právnička, ktorá sa domnieva, že demokracii sa dostáva veľmi málo ochrany.