Demokrati informovali o ďalších dvoch prípadoch policajnej brutality, Šutaja Eštoka a Soláka vyzývajú na odchod (video)

25.11.2024 (SITA.sk) - Mimoparlamentná strana Demokrati v pondelok informovala o dvoch nových prípadoch policajnej brutality. Zároveň vyzvala na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ) a policajného prezidenta Ľubomíra Soláka . Ako informoval podpredseda strany Juraj Šeliga , v nedeľu 24. novembra v Trenčíne kráčal muž v podnapitom stave z diskotéky, pričom ho odzadu napadli policajti a skončil s odtrhnutým uchom. Na policajnom oddelení bol muž do rána, kde dostal ešte pár ďalších rán, dobitý bol aj na bruchu.„Naozaj nie je štandardné, že človek, ktorý sa vracia z diskotéky, skončí s odtrhnutým uchom. V lekárskej správe je napísané, že mu trčala chrupavka,“ povedal Šeliga, pričom na tlačovej besede ukázal aj fotografiu ucha. Demokrati majú ďalej video, ktoré nezverejnili, na ktorom podľa slov Šeligu kráča v Bánovciach nad Bebravou po ulici muž, ktorého zastavia policajti.„Dostáva pár pästí do tváre, policajti ho vyzlečú takmer donaha, stojí tam v trenírkach, prešacujú ho, potom dostane znova pár päsťou a nechajú ho tam a odídu preč,“ povedal. Policajná inšpekcia je už podľa jeho slov o prípade informovaná. Demokrati očakávajú, že teraz za nimi pošlú príslušníkov, ktorí sa ich budú pýtať, odkiaľ majú toto video.„Čo ešte sa musí stať, aby skončil Matúš Šutaj Eštok a policajný prezident Solák?“ pýta sa Šeliga. Zároveň poukazuje na to, že z človeka, ktorý nezvláda riadiť svoj rezort, sa má stať predsedu parlamentu a Soláka chcú povýšiť do funkcie generála.„Za čo? Za to, že porozdával funkcie všetkým rodinným príslušníkom? Alebo za to, že sa mu rozpadá Policajný zbor?“, hovorí Šeliga. Viac ako 3 000 policajtov už podalo výpovede. „Tí policajti sú tak zúfalí a nahnevaní, že nás kontaktujú na dennej báze a dávajú nám nové a nové informácie. Povedali, že horšieho ministra vnútra nikdy nemali,“ podotkol predseda Demokratov Jaroslav Naď . Matúš Šutaj Eštok sa podľa Naďa nikdy nemal stať ministrom vnútra, pretože na to nemá ani odborné, ani ľudské a morálne kapacity.„Tlačovkou o zriadení špeciálneho vyšetrovacieho tímu (tím Darca, ktorý má prešetrovať darovanie systému protivzdušnej obrany S-300, stíhačiek MiG-29 a ďalšej vojenskej techniky - pozn. SITA) proti mne to neprekryjete a ani nám ústa nezavriete. Dnes ste ma už aj rozosmiali, keď ste sa pricucli na chudáka Maroša Šefčoviča a na tlačovke hovorili, že je to vlastne vaša zásluha, že je eurokomisár. Maroš Šefčovič, keď to zistil, musel mať zimomriavky od hrôzy,“ adresoval ministrovi Naď.Zároveň dodal, že jedinou „zásluhou“ Šutaja Eštoka je, že sa zásadným spôsobom znižuje bezpečnosť Slovenskej republiky. „Kvôli vášmu Trestnému zákonu zlodeji absolútne bezbreho kradnú a smejú sa, lebo sa im nič nestane,“ povedal Naď.V utorok sa má konať mimoriadna schôdza parlamentu k odvolaniu Matúša Šutaja Eštoka. Poslanec Ľubomír Galko , ktorý spolupracuje s Demokratmi, bude hlasovať za jeho odvolanie.