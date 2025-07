Demokrati obviňujú Fica z prihrávania biznisu Křetinskému a Orbánovi na úkor občanov

18.7.2025 (SITA.sk) -

Opozičné hnutie Demokrati upozorňuje na výrazné prepojenie medzi podnikateľskou skupinou EPH Daniela Křetinského, súčasnou vládou Roberta Fica a výhodnými podmienkami pre niektoré firmy pôsobiace v plynárenskom sektore. Bývalý minister hospodárstva Karel Hirman v tejto súvislosti hovorí o pozoruhodnej zhode okolností a výsostnom postavení spoločností prepojených na Křetinského biznis v oblasti energetiky.

„Spoločnosť EPH je 49-percentným akcionárom Eustreamu. Premiér Fico sa opakovane sťažuje na riziko, ktoré vznikne, ak cez Eustream prestane prúdiť ruský plyn. Je však zaujímavé, že podobný výpadok dodávok zaznamenali aj Česi a Rakúšania. Tí však namiesto strašenia situáciu riešili žalobami na Gazprom. Len Fico naďalej vyvoláva obavy a pritom chráni tých, ktorí doteraz profitovali z obchodu s ruským plynom,“ uviedol Hirman.

Drahšia preprava aj skladovanie plynu

Podľa neho zohráva kľúčovú úlohu aj regulačný úrad, ktorého vedenie bolo vymenené po nástupe aktuálnej vlády.

„Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už minulý rok zvýšil spoločnosti Eustream prepravné tarify, pričom sa odvolával na možné zastavenie tranzitu z Ruska. Tento tranzit sa skutočne zastavil. Otázkou však zostáva, čo sa deje so zmluvami, ktoré má Slovenský plynárenský priemysel na nákup plynu a Eustream na jeho prepravu. Ak Gazprom od 1. januára 2025 už nevyužíva slovenskú prepravnú trasu, no zároveň platí podľa princípu preprav alebo zaplať, je to minimálne podozrivé,“ doplnil Hirman.

Exminister zároveň upozorňuje na skutočnosť, že rovnaký regulátor navýšil aj poplatky za skladovanie plynu. Túto činnosť zabezpečuje spoločnosť Nafta, kde je najväčším akcionárom opäť EPH. „Poplatky za skladovanie plynu sú na Slovensku aktuálne až trojnásobne vyššie než v iných krajinách Európskej únie. Tieto náklady napokon zaplatia bežní odberatelia,“ uviedol Hirman.

Najväčší zisk inkasuje maďarská firma

Demokrati poukazujú aj na širší kontext dodávok plynu. „Momentálne najväčší zisk z dodávok plynu na Slovensku inkasuje maďarská MVM prepojená na Viktora Orbána. Podľa dostupných informácií sa tento rok mal medzi hlavných dodávateľov pre Slovenský plynárenský priemysel zaradiť aj obchodník EP Commodities zo skupiny EPH. Fico sa pritom prezentuje ako obranca národných záujmov, no v skutočnosti len kryje obchodné aktivity svojich oligarchických partnerov z okolitých krajín,“ tvrdí Hirman.

Predseda Demokratov Jaroslav Naď uzatvára, že ide o jasný príklad politického klientelizmu. „To, čo dnes sledujeme, je učebnicový príklad politického kšeftovania. Fico sa v Bruseli tvári, že bráni Slovensko, no doma prihráva miliardy oligarchom. Občanom sa zvyšujú ceny energií, regulátor nastavuje tarify tak, aby vyhovovali vyvoleným, a premiér ešte obhajuje ruský plyn a Gazprom. Babiš to povedal jasne: Čo sa čudujete? Veď Fico má spoločný obchod s pánom Křetinským. Vyzerá to tak, že za tejto vlády Roberta Fica sa vytvárajú veľmi výhodné podmienky pre vybrané firmy Viktora Orbána a pre konglomerát okolo Daniela Křetinského. My sa pýtame, dokedy budú slovenskí občania platiť účty za Ficove dohody so oligarchami?“ vyhlásil Naď.