Demokrati odštartovali eurokampaň aj napriek státisícovým dlhom z kampane pred parlamentnými voľbami, upozorňuje TIS

Úvod kampane pokračujúcej v máji

Nie všetci boli ústretoví

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Doterajšia zbierka nestačí

10.4.2024 (SITA.sk) - Nezisková organizácia Transparency International Slovensko TIS ) upozornila, že strana Demokrati ešte nesplatila záväzky z kampane pred parlamentnými voľbami v uplynulom roku. Po neúspešnom výsledku sa neprebojovali do parlamentu a nedostali tak nárok na štátne financovanie.Podľa TIS predstavujú dlhy Demokratov státisíce eur a „po voľbách boli na pokraji bankrotu". V súčasnosti Demokrati zháňajú peniaze na novú kampaň k voľbám do Európskeho parlamentu.„Demokrati vstupujú do eurokampane napriek zložitej finančnej situácii. Kampaň Demokratov do eurovolieb štartuje tízingovou bilbordovou kampaňou. Na modré reklamné plochy s proruskými heslami by malo pribudnúť kampaňové posolstvo, ktoré naratívy uvedie do správneho kontextu. Je to úvod bilbordovej kampane, ktorá bude pokračovať v máji. Strana za ňu podľa transparentného účtu zaplatila agentúre necelých 100-tisíc eur," napísala organizácia na sociálnej sieti.Predsedovi strany sa podľa organizácie podarilo dohodnúť odpustenie pôžičiek v sume 150-tisíc eur a najmä posunutie splatnosti ďalšieho veľkého balíka pôžičiek v hodnote pol milióna eur až do konca roku 2027.Niektorí veritelia však podľa TIS neboli takí ústretoví.„Ku koncu marca tak mali Demokrati splatiť dve pôžičky v objeme 65-tisíc eur a na konci tohto roka majú splatnosť ďalšie pôžičky za celkovo 107-tisíc eur. Popri tom strana spláca státisícové podlžnosti voči dodávateľom kampane. V prvom štvrťroku 2024 sa jej podarilo doplatiť faktúry za 100-tisíc eur, ďalšie bude zrejme platiť aj v priebehu eurokampane. Zo záverečnej správy strany k parlamentným voľbám vyplývali nesplatené záväzky v sume okolo 400-tisíc eur," vysvetľuje organizácia.Zároveň pripomína, že strana upustila od zverejňovania darcov a veriteľov na webovej stránke, pričom v uplynulom roku tak činila. Podľa TIS tak nie je jasné, akým spôsobom sa jej darí splácať dlhy a taktiež ani to, kde zobrali necelých stotisíc eur, ktoré sa nachádzajú na transparentnom účte strany ku kampani k voľbám do Európskeho parlamentu.„Tu však prúdia už aj drobné dary sympatizantov strany, zatiaľ v objeme päťtisíc eur," dodala TIS.Organizácia súčasne vysvetlila, že na malú kampaň potrebuje mimoparlamentná strana zhromaždiť niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov, než je vyzbieraných stotisíc eur, z ktorých by okrem bilbordov mohla financovať aj ďalšie formy svojej prezentácie.„Úspech Demokratov v nadchádzajúcich voľbách bude podmienený aj tým, či sa im podarí zabezpečiť potrebný rozpočet na predvolebnú kampaň. Doteraz vyzbieraných stotisíc eur nebude postačovať," uzavrela organizácia.