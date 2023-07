Demokrati opäť žiadajú disciplinárne konanie voči Žilinkovi, zákon vraj porušil 26-krát (video)

Žilinka podľa Šeligu porušil zákon

„Nikto nad ním nestojí"

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.7.2023 (SITA.sk) - Demokrati podali v piatok ďalší podnet prezidentke Zuzane Čaputovej, v ktorom ju žiadajú, aby podala návrh na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii Juraj Šeliga zo strany Demokrati. Prvý takýto podnet prezidentke išiel už v marci tohto roka.Teraz ho doplnili, keďže nedávno prišlo rozhodnutie Ústavného súdu SR, v ktorom sa píše, že Žilinka porušil zákon 26-krát tým, že zrušil na základe paragrafu 363 také konania, kde ešte nebol nikto obvinený. „Je čas, aby bol Maroš Žilinka zobraný na zodpovednosť a aby nestál nad zákonmi,“ povedal Šeliga.Maroš Žilinka je podľa neho atómový kufrík Roberta Fica (Smer-SD) a rozhodnutia, ktoré urobil, zásadným spôsobom zabránili vyšetrovaniu tých najzávažnejších káuz. Šeliga si tiež myslí, že Žilinka môže byť zaujatý, pretože ľudí, o ktorých rozhodoval, pozná.Generálnemu prokurátorovi vyčíta aj jeho postoj v kauze cintorína v Ladomírovej, v ktorej Žilinka trvá na tom, že došlo k hanobeniu hrobov. Starostovi sa následne viacerí ľudia vyhrážali smrťou, no polícia to zmietla zo stola.Podľa neho je potrebné nastaviť jasné mantinely, aby bolo jasné, akým spôsobom môže alebo nemôže generálny prokurátor vstupovať do konania. „O to viac, že nad ním nikto nestojí,“ poukázal. V prípade, že bol porušený zákon, môže disciplinárny senát udeliť disciplinárne postihy. Šeliga sa domnieva, že potom by prezidentka mohla podať Národnej rade SR návrh na odvolanie Maroša Žilinku.„Slovenská prokuratúra potrebuje takú reformu, aby bol Žilinka odstavený, nadnesene povedané. Nemôže tu jeden chlap rozhodovať o všetkom. To je proste sovietsky model, ktorý vyhovuje Ficovi a Kaliňákovi,“ skonštatoval a dodal, že moderná prokuratúra má byť postavená na systéme kontroly.