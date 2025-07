Demokrati opäť žiadajú od Šutaja Eštoka informácie o výlete do Nemecka, porušenie zákona potvrdila aj generálna prokuratúra – VIDEO

Žiadosť o sprístupnenie informácií

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nesprístupnené informácie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Naď sa obrátil na ombudsmana

Demokrati opäť podávajú infožiadosť

22.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra porušilo zákon aj podľa Generálnej prokuratúry SR , minister Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) musí podľa Demokratov povedať pravdu o svojom výlete na majstrovstvá Európy vo futbale . Na tlačovej besede pred budovou ministerstva vnútra to uviedol predseda Demokratov Jaroslav Naď Ako zdôraznil, minister vnútra sa pred rokom rozhodol, že si z ministerstva urobí cestovnú kanceláriu. "Do vládneho špeciálu naložil desiatky ľudí, mnohí z nich nemajú nič spoločné so štátnou politikou, rôznych súkromných ľudí, spriatelených starostov a predstaviteľov firiem. Naložili ich do lietadla a leteli do Nemecka na majstrovstvá Európy vo futbale," pripomenul Naď s tým, že Demokrati na to upozorňovali od prvého dňa, a teda od 17. júna minulého roku.Deň nato, teda 18. júna minulého roku, sa Demokrati obrátili na ministerstvo vnútra so žiadosťou o sprístupnenie informácií a žiadali odpovede na viaceré otázky. Ako prvé žiadali potvrdenie, že vládny špeciál letel na majstrovstvá Európy vo futbale. Ďalej žiadali informáciu o tom, kedy lietadlo išlo tam aj späť. Ako tretie požiadali o sprístupnenie menného zoznamu pasažierov."To lietadlo letelo za naše peniaze, za peniaze ľudí, ktorí platia dane a stálo to desiatky tisíc eur," zdôraznil predseda Demokratov. Ďalej požadovali odpoveď na to, koľko za túto cestu ministerstvo zaplatilo. Naď pripomenul, že Šutaj Eštok vtedy hovoril, že absolvoval v Nemecku sériu bilaterálnych rokovaní."Tak sme chceli aj zoznam rokovaní, a samozrejme, aj záznamy z rozhovorov. Je štandardnou praxou, a je to v smerniciach ministerstiev, že keď sa absolvuje oficiálne rokovanie, na ktoré sa ide vládnym špeciálom, tak sa z toho robí záznam," vysvetlil Naď. Minister súčasne hovoril, že mali oficiálne pozvanie od UEFA. Demokrati preto žiadali o doloženie aj tohto oficiálneho pozvania.Odpoveď im podľa slov Naďa prišla 25. júna, a teda v posledný možný deň, do ktorého mohlo ministerstvo podľa zákona na infožiadosť odpovedať. Ministerstvo potvrdilo, že špeciál letel na majstrovstvá, potvrdilo aj, kedy letel tam aj naspäť."K ostatným informáciám sa odmietli vyjadriť, a jednoducho ich nesprístupnili. Povedali, že nám to nedajú, s výnimkou odpovede na otázku, kde som sa pýtal, aký je zoznam absolvovaných rozhovorov," dodal Naď s tým, že ministerstvo vnútra sa vyjadrilo, že išlo o rozhovory v neformálnych priestoroch štadióna, a že témami boli "vývoj bezpečnostnej situácie v Európe, migrácia a výmena skúseností v problematike bezpečnosti veľkých športových podujatí"."Pamätáte si na to, ako bol Šutaj Eštok riešiť v Abú Dhabí kybernetickú bezpečnosť jazdcov F1, tak na majstrovstvách Európy vo futbale bol riešiť bezpečnosť veľkých športových podujatí a načrtli sa možné body nemecko-slovenskej bilaterálnej spolupráce," uviedol Naď s tým, že Demokrati sa na to opýtali aj nemeckej strany, ktorá potvrdila, že žiadne oficiálne rokovania sa neuskutočnili.Naď informoval, že na žiadosť, ktorú ministerstvo zamietlo, podali v stanovenom termíne oficiálny rozklad a žiadali o odpovede už priamo ministra. "Odpoveď prišla presne rovnaká. Odmietli nám všetko zverejniť. Čo tam po tom, že to stálo desiatky tisíc eur občanov, ktorým berú peniaze a zvyšujú im dane. Oni povedali, že nám to nezverejnia," uviedol Naď, ktorý sa preto obrátil 28. októbra na ombudsmana.Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa následne obrátil na Generálnu prokuratúru SR, ktorá mala rozhodnúť o tom, či ministerstvo malo, alebo nemuselo odpovedať na otázky v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám "Síce to trvalo osem mesiacov, ale prišla odpoveď priamo mne od Generálnej prokuratúry SR. A čo hovorí generálna prokuratúra SR? Úplne čierne na bielom explicitne hovorí, že bol porušený zákon zo strany ministerstva vnútra, keď nám odmietli tieto informácie poskytnúť," vyhlásil Naď s tým, že už aj generálny prokurátor pochopil, že politici súčasnej vládnej koalície klamú, že porušujú zákon a míňajú peniaze občanov na výlety.Na základe rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR sa Demokrati opäť zišli pred ministerstvom vnútra a opätovne podávajú žiadosť o sprístupnenie informácií."Ja si myslím, že Šutaj Eštok bude opäť hľadať všetky možné spôsoby, aby nesprístupnil to, čo sprístupniť má," dodal Naď s tým, že v tomto prípade však bude konať proti pokynu Generálnej prokuratúry SR. „Verím, že Šutaj Eštok konečne pochopí, že klamstvo sa nevypláca," uzavrel predseda Demokratov.