Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 13.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Arpád
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. februára 2026

Demokrati predstavili kandidátku na primátorku Trnavy, Horváthová chce zmeniť komunikáciu s obyvateľmi – VIDEO, FOTO


Tagy: Komunálne voľby Primátor Trnavy

O post primátorky Trnavy sa v tohtoročných komunálnych voľbách bude uchádzať Ľubica Horváthová, kandidátka mimoparlamentnej strany



Zdieľať
horvathova 676x451 13.2.2026 (SITA.sk) - O post primátorky Trnavy sa v tohtoročných komunálnych voľbách bude uchádzať Ľubica Horváthová, kandidátka mimoparlamentnej strany Demokrati. Terajšia poslankyňa mestského zastupiteľstva vstúpila do komunálnej politiky v roku 2018 v zoskupení Lepšia Trnava primátora Petra Bročku. Dnes je podľa nej Trnava z politiky reprezentovanej Petrom Bročkom unavená.


"Trnava je unavená zo štýlu politiky, ktorý polarizuje, nepočúva a zosmiešňuje tých, ktorí nesúhlasia," povedala pri ohlásení kandidatúry Horváthová. Mesto sa musí podľa nej vedieť rozprávať so všetkými. S obyvateľmi, s komunitami, s podnikateľmi, s vlastníkmi, so športovými fanúšikmi, ale aj s cirkvou, mladými a seniormi.

Výhrady aj k parkovacej politike mesta


Okrem komunikácie mesta s obyvateľmi má Horváthová výhrady aj k parkovacej politike mesta, ktoré je podľa nej v niektorých častiach veľmi prísna. Z klubu Lepšej Trnavy vystúpila na jeseň minulého roku, následne vstúpila do strany Demokrati.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Kandidátka na primátorku Horváthová deklarovala ochotu rokovať a spolupracovať so všetkými demokratickými stranami, ktoré chcú pre Trnavu riešenia a nie konflikty. Zatiaľ rokovania s inými politickými stranami ešte prebiehajú.

Človek so skúsenosťami


Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga predstavil Ľubicu Horváthovú ako človeka so skúsenosťami, ktorý prešiel testom komunálnej politiky. Cieľom Demokratov je podľa neho spolupráca s Kresťansko-demokratickým hnutím, s Progresívnym Slovenskom, Slobodou a solidaritou a s ďalšími stranami, ktoré dnes reprezentujú opozíciu na Slovensku.

Matka piatich detí Ľubica Horváthová je trnavská rodáčka, v Trnave celé roky žila, aktuálne však býva v obci Boleráz v okrese Trnava. Je to podľa nej len dočasné riešenie a s rodinou sa opäť chystá vrátiť do Trnavy.

Bročka sa k budúcnosti nevyjadril


Kandidatúru na post primátora Trnavy doteraz ohlásil len Branislav Baroš z politickej strany Trnava pre každého. Primátor Peter Bročka sa oficiálne k svojej budúcnosti nevyjadril, ale mimo oficiálnych kruhov hovorí, že kandidovať už nebude.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Trnava mala od roku 1990 na čele mesta vždy len primátora - muža. Od roku 1990 boli na kandidátnych listinách len tri uchádzačky o najvyšší post meste. Zuzana Bošnáková sa v roku 2022 napokon kandidatúry vzdala, jej dve predchodkyne v dávnejších voľbách voličov nepresvedčili.


Zdroj: SITA.sk - Demokrati predstavili kandidátku na primátorku Trnavy, Horváthová chce zmeniť komunikáciu s obyvateľmi – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Primátor Trnavy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nová politická strana Bratia Slovenska je oficiálne zaregistrovaná, jej predsedom je Peter Pčolinský
<< predchádzajúci článok
Recepty, varenie a sila domova

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 