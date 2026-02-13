|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 13.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Arpád
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. februára 2026
Demokrati predstavili kandidátku na primátorku Trnavy, Horváthová chce zmeniť komunikáciu s obyvateľmi – VIDEO, FOTO
O post primátorky Trnavy sa v tohtoročných komunálnych voľbách bude uchádzať Ľubica Horváthová, kandidátka mimoparlamentnej strany
Zdieľať
13.2.2026 (SITA.sk) - O post primátorky Trnavy sa v tohtoročných komunálnych voľbách bude uchádzať Ľubica Horváthová, kandidátka mimoparlamentnej strany Demokrati. Terajšia poslankyňa mestského zastupiteľstva vstúpila do komunálnej politiky v roku 2018 v zoskupení Lepšia Trnava primátora Petra Bročku. Dnes je podľa nej Trnava z politiky reprezentovanej Petrom Bročkom unavená.
"Trnava je unavená zo štýlu politiky, ktorý polarizuje, nepočúva a zosmiešňuje tých, ktorí nesúhlasia," povedala pri ohlásení kandidatúry Horváthová. Mesto sa musí podľa nej vedieť rozprávať so všetkými. S obyvateľmi, s komunitami, s podnikateľmi, s vlastníkmi, so športovými fanúšikmi, ale aj s cirkvou, mladými a seniormi.
Okrem komunikácie mesta s obyvateľmi má Horváthová výhrady aj k parkovacej politike mesta, ktoré je podľa nej v niektorých častiach veľmi prísna. Z klubu Lepšej Trnavy vystúpila na jeseň minulého roku, následne vstúpila do strany Demokrati.
Kandidátka na primátorku Horváthová deklarovala ochotu rokovať a spolupracovať so všetkými demokratickými stranami, ktoré chcú pre Trnavu riešenia a nie konflikty. Zatiaľ rokovania s inými politickými stranami ešte prebiehajú.
Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga predstavil Ľubicu Horváthovú ako človeka so skúsenosťami, ktorý prešiel testom komunálnej politiky. Cieľom Demokratov je podľa neho spolupráca s Kresťansko-demokratickým hnutím, s Progresívnym Slovenskom, Slobodou a solidaritou a s ďalšími stranami, ktoré dnes reprezentujú opozíciu na Slovensku.
Matka piatich detí Ľubica Horváthová je trnavská rodáčka, v Trnave celé roky žila, aktuálne však býva v obci Boleráz v okrese Trnava. Je to podľa nej len dočasné riešenie a s rodinou sa opäť chystá vrátiť do Trnavy.
Kandidatúru na post primátora Trnavy doteraz ohlásil len Branislav Baroš z politickej strany Trnava pre každého. Primátor Peter Bročka sa oficiálne k svojej budúcnosti nevyjadril, ale mimo oficiálnych kruhov hovorí, že kandidovať už nebude.
Trnava mala od roku 1990 na čele mesta vždy len primátora - muža. Od roku 1990 boli na kandidátnych listinách len tri uchádzačky o najvyšší post meste. Zuzana Bošnáková sa v roku 2022 napokon kandidatúry vzdala, jej dve predchodkyne v dávnejších voľbách voličov nepresvedčili.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati predstavili kandidátku na primátorku Trnavy, Horváthová chce zmeniť komunikáciu s obyvateľmi – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
"Trnava je unavená zo štýlu politiky, ktorý polarizuje, nepočúva a zosmiešňuje tých, ktorí nesúhlasia," povedala pri ohlásení kandidatúry Horváthová. Mesto sa musí podľa nej vedieť rozprávať so všetkými. S obyvateľmi, s komunitami, s podnikateľmi, s vlastníkmi, so športovými fanúšikmi, ale aj s cirkvou, mladými a seniormi.
Výhrady aj k parkovacej politike mesta
Okrem komunikácie mesta s obyvateľmi má Horváthová výhrady aj k parkovacej politike mesta, ktoré je podľa nej v niektorých častiach veľmi prísna. Z klubu Lepšej Trnavy vystúpila na jeseň minulého roku, následne vstúpila do strany Demokrati.
Kandidátka na primátorku Horváthová deklarovala ochotu rokovať a spolupracovať so všetkými demokratickými stranami, ktoré chcú pre Trnavu riešenia a nie konflikty. Zatiaľ rokovania s inými politickými stranami ešte prebiehajú.
Človek so skúsenosťami
Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga predstavil Ľubicu Horváthovú ako človeka so skúsenosťami, ktorý prešiel testom komunálnej politiky. Cieľom Demokratov je podľa neho spolupráca s Kresťansko-demokratickým hnutím, s Progresívnym Slovenskom, Slobodou a solidaritou a s ďalšími stranami, ktoré dnes reprezentujú opozíciu na Slovensku.
Matka piatich detí Ľubica Horváthová je trnavská rodáčka, v Trnave celé roky žila, aktuálne však býva v obci Boleráz v okrese Trnava. Je to podľa nej len dočasné riešenie a s rodinou sa opäť chystá vrátiť do Trnavy.
Bročka sa k budúcnosti nevyjadril
Kandidatúru na post primátora Trnavy doteraz ohlásil len Branislav Baroš z politickej strany Trnava pre každého. Primátor Peter Bročka sa oficiálne k svojej budúcnosti nevyjadril, ale mimo oficiálnych kruhov hovorí, že kandidovať už nebude.
Trnava mala od roku 1990 na čele mesta vždy len primátora - muža. Od roku 1990 boli na kandidátnych listinách len tri uchádzačky o najvyšší post meste. Zuzana Bošnáková sa v roku 2022 napokon kandidatúry vzdala, jej dve predchodkyne v dávnejších voľbách voličov nepresvedčili.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati predstavili kandidátku na primátorku Trnavy, Horváthová chce zmeniť komunikáciu s obyvateľmi – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nová politická strana Bratia Slovenska je oficiálne zaregistrovaná, jej predsedom je Peter Pčolinský
Nová politická strana Bratia Slovenska je oficiálne zaregistrovaná, jej predsedom je Peter Pčolinský
<< predchádzajúci článok
Recepty, varenie a sila domova
Recepty, varenie a sila domova