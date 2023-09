Demokrati predstavili volebný program zoradený do siedmich oblastí, prioritou je reforma zdravotníctva (video)

Sedem oblastí

12.9.2023 (SITA.sk) - Strana Demokrati dnes predstavila svoj program, ktorý je zameraný na jasné prozápadné smerovanie, reformu zdravotníctva, obnovu dôvery v právny štát, ale aj zmeny v sociálnom a odvodovom systéme.Zoradený je do siedmich oblastí:. Podľa lídra strany Eduarda Hegera je to program, ktorý nerozdeľuje, ale spája a nie je ani populistický. „My nestrašíme ľudí, nenazývame ľudí pliagou, nesľubujeme im stovky eur a nie sme ani povaľači vlád,“ povedal.Heger zdôraznil, že Demokrati majú jasný geopolitický kompas. „Nikdy sme nevajatali. Vieme, že Slovensko patrí na západ a tam aj musí zostať,“ zdôraznil.Za jasnú prioritu strana pokladá zdravotníctvo. Volebná líderka Demokratov a zároveň lekárka Andrea Letanovská poukazuje na to, že na Slovensku už dlhé roky nemáme v zdravotníctve žiadnu víziu a nerobíme nič proti tomu, aby naši ľudia nezomierali na rovnaké choroby skôr, ako naši susedia.Ako reálnu hrozbu vníma, že po voľbách sa do zdravotníctva znova môže vrátiť „rozkrádanie a šafárenie, ktoré poznáme zo smeráckych čias.“ Podľa Letanovskej treba okamžite zastaviť exodus mladých lekárov a zabezpečiť ich návrat zo zahraničia. Pacientov na Slovensku čoskoro nebude mať kto liečiť, keďže mladí lekári odchádzajú, zostávajú starí, ktorí čoskoro poodchádzajú do dôchodku.„Urýchlene chceme vybudovať 200 nových ambulancií v regiónoch. Musíme nevyhnutne nevyhnutne skrátiť čas medzi objavením sa príznakov a začatím liečby. Preto zomierajú pacienti skôr, pretože dlho čakajú na začiatok liečby,“ podčiarkla Letanovská. Demokrati pripravujú aj pomoc pre rodiny so zdravotným znevýhodnením.Bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál predstavil sériu opatrení, ktorými chce opraviť chyby v sociálnom a odvodovom systéme. „Za veľmi hrubú chybu považujem nedostatočnú valorizáciu dôchodkov. Starodôchodcovia majú dôchodky výrazne nižšie ako tí, čo odchádzajú do dôchodku v týchto rokoch a je to spôsobené nesystémovo nastavenou valorizáciou,“ poukázal Mihál.Demokrati presadzujú tzv. švajčiarsku valorizáciu, podľa ktorej by sa dôchodcovia mali podieľať na úspechoch slovenskej ekonomiky, a nie mať zamrazenú svoju slabú životnú úroveň. „Treba odstrániť brutálne chyby v invalidných, vdovských a rodičovských dôchodkoch. To všetko sa musí riešiť čo najrýchlejšie,“ dodal.Presadiť chce ústavný zákon o dôchodkovom systéme, ktorého cieľom je garantovať udržateľnosť prvého dôchodkového piliera. Nedostatky sú podľa neho aj v druhom pilieri. Demokrati tiež navrhujú zásadné zvýšenie čistej minimálnej mzdy. Podporovať chcú masívnu výstavbu škôlok aj jaslí a tiež nastaviť systém pomoci pre rodiny tak, aby bol jednoduchší a aby rodiny dostali viac peňazí.„Daňový bonus je dnes nastavený ako špecifická úľava, ktorú využívajú hlavne bohatí. Treba zrušiť nezmyselné podmienky, ktoré tam sú, aby každá pracujúca rodina takýto 140-eurový bonus naozaj dostala,“ povedal Mihál.