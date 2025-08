Demokrati schválili svoju novú programovú líniu, Hlboká orba má byť poctivá obnova Slovenska

Hlboká orba nie je pomsta

Vyzbierali podpisy za predčasné voľby

2.8.2025 (SITA.sk) - Novou programovou líniou strany Demokrati je „Hlboká orba". Informoval o tom predseda Demokratov Jaroslav Naď na sobotňajšej tlačovej besede. Ako uviedol, Hlboká orba má byť poctivá obnova Slovenska. Demokrati v sobotu novú líniu schválili na svojej prvej Republikovej rade v Banskej Bystrici.Ako Demokrati uviedli na sociálnej sieti, nejde len o heslo, ale o plán a nevyhnutnosť. Hlboká orba má tak znamenať spravodlivosť pre všetkých poctivých ľudí. Podľa slov Naďa to predstavuje zásadnú zmenu vo vnímaní mnohých aspektov. Cieľom sú tak zásadné zmeny a prijatie novej legislatívy.„Čo chceme? Vyrovnať sa tak, ako káže zákon, s korupčnými, mafiánskymi a proruskými klanmi. Opraviť rozbitý právny štát a vymáhateľnosť práva, obnoviť dôveru ľudí v inštitúcie a tiež v to, že zákony platia rovnako pre všetkých," uviedli Demokrati a pokračovali, že chcú garantovať ústavné brzdy voči autoritárstvu a potvrdiť neochvejnú prozápadnú orientáciu.„Hlboká orba nie je pomsta. Je to spravodlivé vyčistenie krajiny od tých, čo ju systematicky ničia. Slovensko malo prejsť hlbokou orbou už v 89. a 98. a už je naozaj najvyšší čas," vyhlásil Naď a zdôraznil, že nejde len o program strany Demokrati, ale je to súčasne výzva pre všetkých, ktorým záleží na Slovensku.Súčasne Demokrati vyzvali verejnosť, aby sa zapojila do tvorby programu. Občania im tak môžu napísať, ako si predstavujú Hlbokú orbu. Ako Naď doplnil, strana chce prísť s kvalitne pripraveným programom.Na Republikovej rade ďalej informovali o tom, že k dnešnému dňu má strana Demokrati takmer 950 členov zo všetkých kútov Slovenska. Demokratom sa súčasne podarilo vyzbierať 200-tisíc podpisov za predčasné voľby „Stačilo Fica". Veria tak, že sa im v priebehu tohto roka podarí odovzdať podpisy na vyhlásenie referenda prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Zber podpisov majú v pláne zintenzívniť a súčasne veria, že sa k nim pridajú aj ďalšie opozičné strany.