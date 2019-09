Demokrati skritizovali Pencea, že sa v Írsku ubytoval v hoteli Trumpa

Mike Pence, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Dublin 3. septembra (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence vyvolal medzi demokratmi pobúrenie, lebo počas svojej utorkovej návštevy Írska sa s tamojšími lídrami stretol v hlavnom meste Dublin, ale ubytovaný bol v hoteli vlastnenom prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý je vzdialený takmer 300 kilometrov, a to na naliehanie Trumpa. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.Pence priletel do Dublinu v utorok po tom, čo strávil noc v hoteli v golfovom rezorte Trump International Golf Club v dedine Doonbeg na západnom pobreží Írska. V hoteli bola ubytovaná aj Trumpova rodina počas krátkej cesty do Írska, ktorú prezident USA podnikol v júni.Na otázku, či Trump odporučil Penceovi, aby sa ubytoval v jeho nehnuteľnosti, šéf viceprezidentovej kancelárie Marc Short novinárom odpovedal:A ďalej vysvetľoval:Demokratický kongresman za americký štát Kalifornia Ted Lieu obvinil na Twitteri Pencea, že tým, že sa ubytoval v uvedenom hoteli, "posiela peniaze daňových poplatníkov" Trumpovi.uviedol kongresman a spomenul tak Trumpov účet na Twitteri.Zareagoval aj Demokratický národný výbor (DNC), najvyšší stranícky orgán amerických demokratov, ktorý na Twitteri uviedol, že Penceov výber hotela znamená toto:Penceov pobyt platili americkí daňoví poplatníci, potvrdil Short, ale viceprezident osobne zaplatil za svoju sestru a matku, ktoré cestovali s ním. Z malej írskej dediny Doonbeg pochádzala Penceova prastará matka, pripomenula agentúra Reuters.Pence sa v Dubline stretol s írskym prezidentom Michaelom Higginsom a írskym premiérom Leom Varadkarom. Predtým vyzval Britániu, aby z Európskej únie vystúpila takým spôsobom, ktorý zaručí stabilitu v Írsku a bude rešpektovať severoírsku mierovú dohodu z roku 1998.