Demokrati sú po odmietnutí KDH pripravení rokovať s ďalšími stranami, vyjadrili sa aj k spolupráci s Matovičom a Sulíkom

Vysoká programová zhoda s KDH

Heger situáciu podcenil

18.5.2023 (SITA.sk) - Strana Demokrati je pripravená rokovať o spolupráci s ďalšími programovo blízkymi stranami. „Nie však v rovine, že zoberte mňa alebo Eduarda Hegera na kandidátku. Naša prioritná motivácia je nájsť cestu, ako získať čo najviac hlasov voličov na to, aby tu vznikla vláda, v ktorej nebude Robert Fico ani Republika ,“ povedal podpredseda strany Demokrati Miroslav Kollár v relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.Pripomenul, že ponuka Demokratov na spoluprácu s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) stále trvá, aj keď KDH sa k nej stavia odmietavo.„Keď sme si prešli náš program a program KDH, je tam na 80 – 90 percent zhoda. V týchto časoch sa pozerať na tých desať percent, ktoré nás rozdeľujú, považujem za politicky hlúpe a naivné,“ skonštatoval.Na otázku, či si vie strana Demokrati predstaviť povolebnú spoluprácu s hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti , odpovedal, že akákoľvek vláda, v ktorej bude sedieť Igor Matovič Richard Sulík , má zarobené na rýchly rozpad.Miroslav Kollár je presvedčený, že počas tohto volebného obdobia sa niečo vláde podarilo a niečo nie, a podotýka, že všetci si predstavovali fungovanie vlády inak.„Ale keď tam máte takéto dva prvky, ako je Richard Sulík a Igor Matovič, a navyše do toho aj biznis skupinu okolo Borisa Kollára , je to naozaj zložité,“ zhodnotil.Eduard Heger (Demokrati) podľa jeho slov urobil tú chybu, že si myslel, že sa dá ukočírovať osobný spor Sulíka s Matovičom. „Dnes vidí, že to nebola predstava naplniteľná. Ako sám hovorí, to sú dvaja chlapci, z ktorých jeden drží bandasku s benzínom a druhý zápalky,“ poznamenal Kollár.