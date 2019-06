Demokrati USA sa stretli v 1. debate, sporili sa najmä o migrácii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miami 27. júna (TASR) - Systém zdravotného poistenia v USA či prisťahovalectvo boli témy, ktoré dominovali stredajšej debate uchádzačov o prezidentskú kandidatúru americkej Demokratickej strany. Približne dvojhodinová debata bola prvou z dvoch, do ktorých rozdelili dve desiatky uchádzačov o demokratickú nomináciu.V debate sa stretlo viacero menej známych kandidátov, snažiacich sa sčasti aj pomocou kriku strhnúť na seba pozornosť divákov a dokázať, že sú schopní byť v prezidentských voľbách v roku 2020 dostatočným súperom úradujúcemu prezidentov Donaldovi Trumpovi, napísala agentúra Reuters.Všetci desiati demokrati podľa tejto agentúry z pódia opakovane útočili na Trumpa a jeho ekonomickú politiku, ktorá podľa nich prináša osoh bohatým na úkor chudobnejších pracujúcich Američanov. Za nemilosrdnú tiež označovali jeho pohraničnú agendu.Často sa však púšťali aj jeden do druhého, pričom najčastejším terčom ich útokov bol bývalý texaský kongresman Beto O’Rourke, píše Reuters. Ten sa sporil s bývalým starostom mesta San Antonio Julian Castro o pohraničnej politike, a s newyorským starostom Billom de Blasiom o systéme zdravotného poistenia.Nikto z účastníkov debaty sa nezmienil o favoritovi ich strany, bývalom americkom viceprezidentovi Joeovi Bidenovi, ktorý sa vo štvrtok večer stretne v druhej demokratickej debate so svojím najvýznamnejším rivalom v boji o nomináciu Berniem Sandersom a ôsmimi ďalšími uchádzačmi.Spor uchádzačov ohľadom systému zdravotnej starostlivosti odštartovala výzva, aby zdvihli ruku, ak podporujú zrušenie súkromného zdravotného poistenia. To spravili len Elizabeth Warrenová a De Blasio, ktorí sa následne o tejto téme sporili so zvyšnými demokratmi.Intenzita slovných výmen medzi zúčastnenými demokratmi nasledujúca po dosiaľ relatívne miernej kampani podľa Reutersu odzrkadľovala, o koľko sa už teraz hrá, pričom jednotliví uchádzači o nomináciu sa snažia vyniknúť v mase iných.Reuters si všimol, že najviac priestoru v debate mal senátor Cory Booker, ktorý rečnil asi 11 minút. Po ňom nasledovali O’Rourke, Warren a Castro. Najmenej času sa ušlo guvernérovi amerického štátu Washington Jayovi Insleemu.Americký prezident Donald Trump vopred naznačil, že na debatu nebude reagovať, keďže prebiehala v čase, keď letel do japonskej Osaky na summit skupiny G20. Napokon však nevydržal a veľmi krátko po začiatku debaty na Twitteri napísal "NUDA!", všimol si Reuters.